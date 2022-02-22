Война с Россией: как уже сейчас можно помочь нашей армии

Вооруженные силы Украины готовы отразить атаки врага. Но армии необходима поддержка каждого. Фото: Львовский портал

22 февраля Госдума страны-агрессора ратифицировала договоры с так называемыми ЛНР и ДНР. Накануне Владимир Путин признал образования на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей "независимыми республиками".

После этого подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. В ночь на 22 февраля в Донецк и Луганск вошли многочисленные колонны бронетехники.

За прошедшие сутки на фронте 12 военнослужащих получили ранения, оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов.

Вооруженные силы Украины готовы отразить атаки врага. Но армии необходима поддержка каждого украинца.

Тем, кто решил защищать родину с оружием, нужно искать подразделения Территориальной обороны.

"Горячая линия" командования Сил территориальной обороны ВС Украины 0800507028.

"Горячая линия" территориальной обороны г. Киева (063) 651 44 46.

Перечень территориальных центров комплектования здесь.

Гражданские могут стать донорами крови, плести маскировочные сетки (присоединиться и помочь с материалами можно здесь и здесь).

Также можно помочь своей армии деньгами. Вот контакты проверенных фондов, общественных организаций и волонтеров.

Фонд "Вернись живым"

Сейчас занимается развертыванием ситуационных центров для сил территориальной обороны, модернизацией средств связи. Постоянно собирает средства на коптеры, планшеты для артиллеристов.

Переводы с карты любого банка:

IBAN: UA223226690000026007300905964

ЕГРПОУ: 39696398

Получатель: Благотворительная Организация "Международный благотворительный фонд "Вернись живым"

Назначение платежа Благотворительная помощь военнослужащим. Или по прямой ссылке.

Поддержать команду "Вернись живым"

Переходите по ссылке и поддержите команду "Вернись живым" с карты любого банка.

Оформите регулярный платеж на Patron.

Счет Bitcoin

Номер: bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6

Переводы из-за границы

Fondy.eu – это самый высокий уровень безопасности PCI DSS Level 1.

Валюта перевода – гривна. Если ваша карта в другой валюте, то средства снимаются по курсу.

Комиссию 2,45% платит получатель.

SWIFT

Название предприятия/company Name

МБФ ВЕРНИСЬ ЖИВЫМ ИБО

CO "INTERNATIONAL CHARITABLE FOUNDATION "COME BACK ALIVE"

IBAN Code (Евро) UA093052990000026004025029786

IBAN Code (Доллар США) UA173052990000026009035028620

Название банка/Name of the bank

JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банка/Bank SWIFT Code

PBANUA2X

Армия SOS

Сосредоточилась на IT-направлении: разрабатывает карты для разведки и артиллерии. Среди постоянных потребностей – планшеты, беспилотники, ноутбуки и мониторы, в том числе подержанные. Также собирают деньги на оптику для снайперов.

В фонде говорят, что в каждую посылку для военных вкладывают письма для наших защитников и флаги.

Контакты и реквизиты:

Страница и сайт Армия SOS. Горячая линия: (068) 686 54 39. E-mail: [email protected]

Карта Приватбанка: 5168 7456 0652 5191

Получатель: Алексей Савченко

Благотворительный Фонд "АРМИЯ СОС". ЕГРПОУ 39363613

Счет UAH: UA63052990000026007046801720 в ПАО КБ "ПРИВАТБАНК"

Тимур КОБЗАР

Тимур Кобзар собирает средства для 128-й бригады на дрон Mavic 2 Zoom (ориентировочная стоимость $25-30 тыс.); прицелы Vortex Viper PST GenII 5-25x50 F1 сетка EBR-7C (MRAD) с подсветкой; планшеты и карты для них.

Карта 4323357025961349

Western, Money Gram: Tymur Kobzar

Алексей СИХАРУЛИДЗЕ

Собирает средства на оптику, автомобили, тюнинг оружия, коптеры, ищет возможность привезти из Европы AUTEL EVO II

Карта ПриватБанка 4731185611071785

PayPal: [email protected] (с пометкой CHARITY NT, указывая, что перевод для Family and Friends)

Ирина ГУК

Собирает на нужды военных медиков. Сейчас нужно 28 тыс. грн на закупку партии внутрикостных доступов и узловой турникет. Также нужно приобрести качественный ларингоскопический набор для взрослых, создать запасы такмеда.

Карта Приватбанка 4731185611071785

Светлана КОЗИНА

Координирует волонтерскую группу "Поварская сотня столицы". Волонтеры группы делают для бойцов наборы сухих первых блюд, что дает возможность экономить время на приготовление, воду и не требуют особых условия для хранения.

На сайте издательства Марка Мельника каждый желающий может приобрести сертификат за счет "єПідтримки", а издательство перечислит эту сумму "Вернись живым" для закупки мобильных комплексов наблюдения. Присоединиться можно здесь. На днях Markobook отправили на счет фонда первые 100 тыс. грн помощи от небезразличных украинцев. И эти средства равны новому мобильному комплексу наблюдения – глазам украинских воинов на наиболее важных участках фронта. Кроме помощи "Вернись живым" деньги с "єПідтримки" можно также направить медицинскому подразделению "Госпитальеры", или обеспечить наших защитников на передовой книгами.