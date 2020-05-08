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пятница, 08 мая 2020 11:22

Как Настя Каменских повлияла на Потапа
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После второго бракосочетания Потап начал заниматься спортом за компанию с женой
Фото: kp
После второго бракосочетания Потап начал заниматься спортом за компанию с женой
После второго бракосочетания Потап начал заниматься спортом за компанию с женой
После второго бракосочетания Потап начал заниматься спортом за компанию с женой
После второго бракосочетания Потап начал заниматься спортом за компанию с женой

8 мая рэпер Алексей (Потап) Потапенко отмечает день рождения. Артисту исполнилось 39 лет.

Продюсер внешне кардинально трансформировался после свадьбы с Настей Каменских. Как изменился артист в браке, пишет OBOZREVATEL.

Потап в основном носил широкие штаны и футболки.Репер было много лишних килограммов и выглядел значительно старше своего возраста.

После второго бракосочетания Потап начал заниматься спортом за компанию с женой. Регулярные тренировки принесли результаты. Потап пришел в хорошую физическую форму.

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А еще у Потапа изменился стиль в одежде. Ходит в костюмах и стильных образах.

Автор: kp
  После второго бракосочетания Потап начал заниматься спортом за компанию с женой
После второго бракосочетания Потап начал заниматься спортом за компанию с женой

4 мая певица Настя Каменских празднует 33-летие. Одна из самых ярких и сексуальных звезд украинского шоу-бизнеса стала известна как участница дуэта "Потап и Настя". Музыкальный тандем в октябре 2017 объявил о паузе. Теперь Настя выступает с сольным проектом NK, имеет собственный бренд одежды под названием NKSport. А в мае прошлого года звезда вышла замуж за своего партнера по дуэту и продюсера Алексея "Потапа" Потапенко.

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