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среда, 05 мая 2021 11:56

"Кайф" - Надя Дорофеева в откровенном платье поразила фанатов

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Украинская певица, тренер шоу "Голос страны" Надя Дорофеева поразила поклонников новым изысканным и соблазнительным образом.

Автор: instagram.com/nadyadorofeeva
  Дорофеева показала яркий образ
Дорофеева показала яркий образ

На снимке, который разместила в Instagram, она позирует на полу в черном мини-платье и ярких синих босоножках на высоких каблуках. Волосы звезды собраны в аккуратную прическу. Кроме того, на фото трудно не обратить внимание на стройную фигуру Дорофеевой.

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Образ певицы понравился ее подписчикам, ведь под постом оставили немало положительных комментариев: "Нереальная", "Кайф", "Красота какая", "Это просто вау", "Ты - идеал".

Автор: instagram.com/nadyadorofeeva
  Дорофеева показала яркий образ
Дорофеева показала яркий образ

Днями раньше Дорофеева опубликовала в Instagram фото, сделанное в гардеробной их с Владимиром Дантесом дома. На снимке Надежда, одета в белый свитшот, гольфы и трусики, роется в ящике комода, демонстрируя на камеру упругие ягодицы.

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