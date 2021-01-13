Julinoza представили песню, призывающую защищать животных и сохранять природу

Фото: предоставлено пиар-агентом группы

Группа Julinoza презентовал песню "Край Дивних Мрій". Сингл, который был написан во время локдауна, призывает к сохранению природы и защиты животных.

Трек имеет новое электронное звучание. Это первая композиция группы, в которой нет "живых" инструментов: все создавалось на компьютере и аналоговых синтезаторах. Важными элементами песне есть лейтмотивы в арфе и партия драм машины. Можно услышать отголоски украинского этноса и колорит звучания Востока в духе взглядов Лао Цзы.

"Главный месседж композиции заключается в том, что нужно уже остановить издевательства над животными в зоопарках, дельфинариях, контактных парках, а также перестать на курортах использовать животных для фото. Мы должны поддерживать зверей в приютах, потому что они требуют еще больше помощи от нас, чем раньше. Цитата песни: "Все звери в городах и дерева в лесах хотят быть с нами, потому что так хочет наше время". И конечно, стараться не разрушать нашу планету", - говорит саунд-продюсер и лидер группы Юли Запорожец.

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Клип на песню снимали на Куяльницком лимане, расположенном в Одесской области.

В период карантинного настроения и ограниченных живых концертов группа Julinoza решил порадовать слушателей лайв-альбомом Odessa Night Session. Лайв-альбом от Julinoza вышел на немецком лейбле Laconia. Релиз будет сопровождаться выходом лайв-видео под каждую песню с альбома.