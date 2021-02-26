Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы

Лидеру польской блэк-метал группы Behemoth 43-летнему Адаму Дарски грозит 2 года тюрьмы из-за обвинений в богохульстве.

Все из-за фото, которое он осенью 2019-го обнародовал в Facebook. На фотографии фронтмен ногой наступает на изображение Девы Марии.

Обвинения против музыканта выдвинули консервативные организации. По их мнению, фото оскорбило религиозные чувства по меньшей мере 4 человек.

В Польше действуют жесткие законы в этой сфере. Суд уже оштрафовал Дарски на €3340, однако музыкант планирует подавать апелляцию. Дальнейшее рассмотрение дела может привести к его заключению.

Сейчас лидер Behemoth запустил кампанию по сбору средств в поддержку польских артистов, пострадавших из-за обвинений в оскорблении чувств верующих. Она собрала уже более $17 тыс.

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В Испании граждане вышли на протесты из-за ареста рэпера Пабло Аселя, который выступал с критикой монархии. Музыканта задержали, и на улицы вышли тысячи испанцев.