Пабло Асель задержали из-за твитов. Это привело к протесты. Фото: dw.com

В Испании граждане вышли на протесты из-за ареста рэпера Пабло Аселя, который выступал с критикой монархии.

Музыканта задержали, и на улицы вышли тысячи испанцев, пишет DW.

Полицейские нашли в одном из треков рэпера и в 64 твитах, которые были сделаны с 2014-го по 2016 год, критику монархии и государственных институтов. По мнению правоохранителей, Асель оправдывал терроризм.

Суд приговорил рэпера к 2 годам тюрьмы и оштрафовал на €24,3 тыс. 12 февраля музыкант должен был добровольно прийти в участок и сдаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция в России использует Face-ID в метро для задержаний на протестах

Асель заявил, что с приговором не согласен и не выполнил требований полиции. Он забаррикадировался в здании Университета Лерида. В поддержку к Аселю пришли его фанаты - около 50 человек. Они пытались помешать полицейским и применяли против них огнетушители.

Стычки продолжались около суток. Аселя задержали. После чего на улице вышли тысячи людей.

Митингующие возвели баррикады, бросали в полицейских камни, петарды, бутылки, поджигали мусорные баки.

Лозунгами протестующих были фразы "Свободу Пабло Аселю" и "Смерть испанскому режиму".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время планирует принять обновленное законодательство, которое запретит массовые протесты.