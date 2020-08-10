Известные артисты и продюсеры объединились во Всеукраинскую музыкальную профсоюз

Фото: предоставлено пиар-агентом музыкального Профсоюза

Представители музыкальной индустрии отныне могут вести официальный диалог с властью, ведь в стране появилась первая "Всеукраинский профессиональный союз работников музыкальной индустрии".

Работа по созданию профильной организации велась давно. И острая необходимость в ней возникла именно из-за введения карантинных мероприятий, когда вся музыкальная индустрия остановила свою деятельность на неопределенный срок. Это ускорило объединение представителей творческих профессий. Они собираются предложить государству конкретный план развития отрасли, которая имеет большой экономический и культурный потенциал.

23 июня было проведено учредительное собрание. Представители 16-ти областных организаций согласовали устав и создание "Всеукраинского профессионального союза работников музыкальной индустрии". Также избрали членов правления и наблюдательного совета Профсоюза.

Всеукраинский профсоюз - это мощная форма общественного объединения, которая имеет значительный перечень юридических инструментов для защиты профессиональных интересов представителей музыкальной сферы, авторских прав, создание современного законодательства, инвестиционный климат, налоговую политику, отраслевую программу развития и др.

Официальный документ о государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины получили председатель Профсоюза - продюсер Михаил Ясинский, заместитель председателя Профсоюза и правовед - Анна Степаненко, а также популярная певица - Оля Полякова, которая является членом правления. К Профсоюзе уже присоединились влиятельные представители музыкальной индустрии: режиссер Алан Бадоев, продюсер Юрий Никитин, директор и совладелец музыкального издательства Best Music Марьяна Воронина, музыкант и основатель LiRoom.com.ua Алексей Бондаренко, продюсер и звукорежиссер Вадим Лисица, председатель всеукраинской ассоциации дистрибьюторов, производителей и продавцов профессионального звукового и светового оборудования Ольга Кушпитовская, певица и автор песен Татьяна Решетняк (Tayanna) и др. Сейчас уже есть 16 ячеек, представляющих Профсоюз в разных областях Украины.

"Всеукраинский профессиональный союз работников музыкальной индустрии" открыт для артистов, музыкантов, авторов песен, продюсеров, промоутеров, прокатчиков сценического оборудования, организаторов музыкальных фестивалей и других представителей индустрии.

Первым шагом членов профсоюза стало представление в Верховную Раду Украины предложения о создании профильного подкомитета Музыкальной индустрии. По результатам заседания Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, инициативу восприняли положительно. Уже в сентябре будут рассматривать вопрос о создании такого подкомитета.

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В планах Украинского музыкального Профсоюза разработка программы развития музыкальной индустрии на 5 лет, которая будет предложена государству.

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