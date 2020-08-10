Известная ведущая стала последней участницей "Танцев со звездами-2020"

Кто станет партнером Ольги Фреймут, скоро будет известно. Фото: Instagram

Телеведущая Ольга Фреймут приняла вызов от актера Арама Арзуманяна и стала участницей нового сезона шоу "Танцы со звездами-2020". Об этом звезда сообщила в своем Instagram.

На видео Фреймут узнает, что получила вызов от Арзуманяна. И через секунду ведущая показывается в эффектной белом платье и говорит, что соглашается взять участие в танцевальном шоу и завершает "танцысозвездамиchallenge.

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Кто станет партнером Ольги Фреймут, скоро будет известно.

Осенью выйдет новый сезон шоу "Танцы со звездами". Знаменитости сообщали поклонникам, участвуют ли они, в Instagram. И уже известны все участники танцевального шоу.