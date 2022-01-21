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пятница, 21 января 2022 10:48

Избранница "холостяка" соблазнительно задрала платье на Сейшельских Островах
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Блогер и победительница шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова поражает фанатов смелыми фото из Африки. Звезда сети наслаждается отпуском на Сейшельских Островах. Отдыхает с мужем Никитой Добрыниным, который и был героем девятого сезона романтического реалити, и их сыном 7-месячным Леоном.

На серии снимков Квиткова появилась в нежно-розовом платье. На одном из фото соблазнительно задрала наряд. Пляжными кадрами делится в Instagram.

Блогер и победительница "Холостяк-9" Даша Квиткова восхищает откровенными кадрами
Фото: instagram.com/kvittkova
Блогер и победительница "Холостяк-9" Даша Квиткова восхищает откровенными кадрами
Блогер и победительница "Холостяк-9" Даша Квиткова восхищает откровенными кадрами
Блогер и победительница "Холостяк-9" Даша Квиткова восхищает откровенными кадрами
Блогер и победительница "Холостяк-9" Даша Квиткова восхищает откровенными кадрами

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В комментариях поклонники блогера засыпали ее комплиментами:

"Очаровывает. Эстетика, легкость, магнетизм", "Как глоток свежего воздуха - лето среди зимы", "Как красиво".

Квиткова, которая летом родила первенца, не дожидаясь окончания праздников, отправилась в спортивный зал. В сторис Квиткова рассказала, что заставила себя подняться и пойти на занятия, где активно делает растяжку. Ее она делала еще до беременности.

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