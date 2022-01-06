Жена "холостяка" продемонстрировала упругие ягодицы в стрингах

Фото: instagram.com/kvittkova

Украинская блогер 23-летняя Даша Квиткова, которая летом родила первенца, не дожидаясь окончания праздников, отправилась в спортивный зал.

Кадры тренировок распространила в Instagram.

В сторис Квиткова рассказала, что заставила себя подняться и пойти на занятия, где активно делает растяжку. Ее она делала еще до беременности.

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"Теперь я, как бревно, и надо все возвращать", - призналась блогерша.

На одном из фото Квиткова позирует в раздевалке без штанов в нижнем белье, демонстрируя упругие ягодицы. Пользователи сети отметили, что формы звезды их вдохновляют и мотивируют уже завтра отправиться в спортзал.

13 июля 2021 года Даша Квиткова родила сына Льва. Избранница героя шоу "Холостяк-9" Никиты Добрынина призналась, что ее вес был тогда 69 кг, и показала фигуру в нижнем белье на 10-й день после родов.