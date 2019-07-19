Иван Дорн впервые показал 5-летнюю дочь публике

Иван Дорн выступил с дочерью Василисой на концерте. Фото: 24tv.ua

Украинский певец Иван Дорн, который не любит афишировать личную жизнь, впервые показал 5-летнюю дочь Василису.

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Исполнитель выступал в рамках фестиваля Upark в Киеве и вывел на сцену кроху-дочь.

Девочка была одета в яркую пижаму синего цвета и играла на гитаре. Дорн стал рядом с Василисой на колени и пел.

Певец Иван Дорн женат на однокласснице Анастасии, имеет дочь 5-летнюю Василису и 4-летнего сына Ивана. Свою семью Дорн никогда не показывал публике. В Instagram человек делился снимками с детьми, но на фото не было видно лица малышей.