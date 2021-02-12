Иван Дорн рассказал, как воспитывает детей

Иван Дорн рассказал о воспитании детей. Фото: kto-zhena.ru

Украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер Иван Дорн рассказал о методах воспитания детей. У него есть сын Иван и дочь Василиса.

Артист заявил в интервью ЖЗЛ, что оба ребенка в будущем будут играть на музыкальных инструментах, и это не обсуждается.

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"Каждый из вас должен точно играть на каком-нибудь инструменте. В вас нет "да" или "нет", вы можете выбрать музыкальный инструмент - гитара, скрипка, рояль, барабаны", - сказал Дорн детям.

Певец не стал скрывать, что он строгий папа. Дети у него самостоятельные: сами делают уроки, убирают за собой, моют посуду.

"Мне нравится, какими людьми они растут. Я вижу, как развиваются, как мыслят мои дети. У них нет зависимости от смартфонов. Благодарен Богу за то, что сын и дочь не просят купить им последнюю модель iPhone", - рассказывает певец.

Украинский певец Иван Дорн, который не любит афишировать личную жизнь, показал дочь Василису. Девочка была одета в яркую пижаму синего цвета и играла на гитаре.