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среда, 06 января 2021 17:25

Итальянский айтишник в нижнем белье и чулках украсила обложку Playboy
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Теннисистка снялась для журнала
Фото: instagram.com/_xoxogabriella
Теннисистка снялась для журнала
Теннисистка снялась для журнала
Теннисистка снялась для журнала
Теннисистка снялась для журнала

Итальянская модель, теннисистка и магистр компьютерных наук 29-летняя Габриэла Бонджовани соблазнительно позировала для глянца. Женщина украсила обложку январского номера Playboy Africa.

На снимке модель одета в комплект черного нижнего белья. Образ дополнила поясом с подвязками и чулками. Бонджовани эротично выгибается, щеголяя аппетитными формами. Теннисистка опубликовала фото в Instagram.

Габриэла Бонджовани родилась в итальянской семье. Ее отец - тренер по теннису - учил ее и поощрял к профессиональному спорту. После окончания школы модель пошла учиться на финансиста и параллельно занималась спортом. Когда завершила университет, посвятила 2 года профессиональному теннису. Затем поступила в магистратуру по специальности "Наука о данных". В Университете Св. Томаса, что в Майами, была помощником тренера по теннису. Во время учебы работала ИТ-менеджером.

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Сейчас Бонджовани активно снимается для журналов, рекламных кампаний и развивает карьеру айтишника. Также ведет Instagram, в котором делится с подписчиками откровенными фото.

Актриса и модель 28-летняя Зита Васс украсила обложку Playboy Mexico. Черно-белой фотографией поделилась в Instagram. Звезда сериала "Блудливая Калифорния" позировала без нижнего белья.

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06
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