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понедельник, 04 января 2021 18:49

Звезда "Блудливой Калифорнии" снялась без нижнего белья для Playboy
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Звезда украсила обложку журнала
Фото: instagram.com/zitavass
Звезда украсила обложку журнала
Звезда украсила обложку журнала
Звезда украсила обложку журнала
Звезда украсила обложку журнала

Актриса и модель 28-летняя Зита Васс украсила обложку Playboy Mexico. Черно-белой фотографией поделилась в Instagram.

Звезда сериала "Блудливая Калифорния" позировала без нижнего белья. Для 1-го в этом году номера Playboy женщина надела черные колготы и боди. Соблазнительный образ дополнила туфлями на высоких каблуках и ярким макияжем. На другом фото актриса появилась без боди, что придало пикантности.

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"Она - наша 1-я обложка 2021 года. Встречайте прекрасную актрису и продюсера Зиту Васс", - в заметке к снимку написали представители Playboy Mexico в Instagram.

Словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова порвала сеть новым откровенным фото. Сексуальная спортсменка опубликовала в Instagram снимок, на котором демонстрирует пышную грудь, слегка прикрытую ладонью.

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