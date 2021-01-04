Звезда "Блудливой Калифорнии" снялась без нижнего белья для Playboy

Фото: instagram.com/zitavass

Актриса и модель 28-летняя Зита Васс украсила обложку Playboy Mexico. Черно-белой фотографией поделилась в Instagram.

Звезда сериала "Блудливая Калифорния" позировала без нижнего белья. Для 1-го в этом году номера Playboy женщина надела черные колготы и боди. Соблазнительный образ дополнила туфлями на высоких каблуках и ярким макияжем. На другом фото актриса появилась без боди, что придало пикантности.

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"Она - наша 1-я обложка 2021 года. Встречайте прекрасную актрису и продюсера Зиту Васс", - в заметке к снимку написали представители Playboy Mexico в Instagram.

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