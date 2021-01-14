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четверг, 14 января 2021 18:51

Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
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Писательница 40-летняя Ирэна Карпа поделилась откровенными фотографиями.

Певица опубликовала пост в Instagram, в котором собрала лайфхак для частных фотосессий. Также женщина показала несколько снимков, на которых позирует обнаженная. Пикантные места она прикрыла зеленой тканью. В руках держит книгу.

Артистка дала советы, как фотографироваться в стиле ню.

Певица показала обнаженные фото
Фото: instagram.com/qarpa
Певица показала обнаженные фото
Певица показала обнаженные фото
Певица показала обнаженные фото
Певица показала обнаженные фото

"1. Главное - принимать себя. Невозможно до конца принимать - фотошоп и его родственники вам помогут. Мы все давно уже используем маски в сториз вместо накраситься. Здесь особенно хочется для подростков и других морально неустойчивых лиц подчеркнуть: почти у всех есть целлюлит на заднице и складки на животе, если его согнуть. Есть складок, если лечь на спину. во Франции на рекламных плакатах в метро, ​​где идеальное бедро модели высотой с 2 ​​дядей, так и пишут: "Использованы фотошоп".

2. Знать, зачем оно нужно. Может, ты модель по большие деньги? Может, с детства мечтала об обложке Плей Бой? Может, чуваку на 8 марта приятно сделать хочешь? Может себе в старости, когда будет пересматривать старые альбомы с правнуками на коленях?

3. Ты обожаешь фотографа и мечтаешь иметь работу его авторства. С тобой в главной роли. Убедись, что фотограф не маньяк и спокойно фоткайся. Повесь в спальне потом или в гостиной, будет что родственникам на Пасху показать.

4. Ты любишь человеческое тело в принципе. И признаешь его красоту в любом возрасте. И знаешь, что красота начинается с тебя.

5. Тебе очень страшно решиться. И знаешь, что если решишься, то будешь чувствовать себя очень круто, потому что победила свой страх.

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Наверное, у меня все эти причины присутствовали в разное время. Не жалею ни разу, потому что пытаюсь в жизни все, что не вредит другим людям", - написала писательница.

Писательница и певица Ирэна Карпа 8 декабря отметила 40-летие. Накануне юбилея Ирэна поделилась с корреспондентом Gazeta.ua планами празднования.

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