 
Ексклюзивы
1/5
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 531
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 801
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1818
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 450
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 702
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1026
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 351
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 324
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 801
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Просмотров: 441
Фото
Все фото
5
6
3
11
7
Кто из украинских знаменитостей вакцинировался от коронавируса
Кто из украинских знаменитостей вакцинировался от коронавируса
Интимное фото и переписка с &quot;Холостяком&quot;: Лесю Никитюк &quot;взломали&quot; в Instagram
Интимное фото и переписка с "Холостяком": Лесю Никитюк "взломали" в Instagram
За что телеведущая извинилась перед Екатериной Кухар в день рождения ее звездного мужа
За что телеведущая извинилась перед Екатериной Кухар в день рождения ее звездного мужа
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
Видео
Все видео
Дорофеева с розовыми волосами и в латексе посвятила клип эмоциям после расставания
Дорофеева с розовыми волосами и в латексе посвятила клип эмоциям после расставания
Химия: львовская бандуристка поразила новым треком
Химия: львовская бандуристка поразила новым треком
Украинские артисты показали в клипе "квартиру-космос"
Украинские артисты показали в клипе "квартиру-космос"
До слез. "Океан Ельзи" и Alyona Alyona посвятили песню убитому школьнику
До слез. "Океан Ельзи" и Alyona Alyona посвятили песню убитому школьнику
Gangnam Style рекордно подорвала YouTube
Gangnam Style рекордно подорвала YouTube
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 495
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 378
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 234
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2169
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 585
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 июня 2021
2 Просмотров: 531
Історія з курткою
В молодості у мене була чехословацька куртка із свинячої шкури, в ЦУМі купив, і недорого, 90 рублів. Зручна, коротка, на "блискавці", її не брав дощ ...
пятница, 11 июня 2021 15:22

Интимное фото и переписка с "Холостяком": Лесю Никитюк "взломали" в Instagram
6

  Комментировать

Страницу в Instagram телеведущей 33-летней Леси Никитюк взломали. Хакер вместо ее аватарки опубликовал фото журналиста Дмитрия Гордона. А в InstaStories показал интимные фото Никитюк и некоторые переписки со звездами.

В частности, злоумышленник опубликовал переписку с героем "Холостяка-11" Михаилом Заливако. Также показали переписку с артистом Максом Барских.

Никитюк страницу уже возобновила. Ведущая написала обращение к подписчикам и отметила, что догадывается, кто именно ее "взломал".

Страницу в Instagram телеведущей Леси Никитюк сломали
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Хакер опубликовал ее пикантное фото
Хакер показал переписку с артистом Максом Барских
Хакер показал переписку с "Холостяком" Михаилом Заливако
На аватарку вместо фото ведущей поставили снимок Дмитрия Гордона

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику

"Человек, которого, кажется, знаю, решил таким образом привлечь мое внимание. Так вот, уважаемый, я свою "Ж" и без вас могу выставить легко. Потому что я свою "Ж" люблю. А то, что вы там покопались и выставили, поверьте, не сильно вам и интересно было. Даже хакерам неинтересно рыться в моих переписках. Фотку Гордона я, наверное, оставлю до утра на аватарке", - отметила она в посте под пикантным фото.

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк разочаровала поклонников очередными снимками. На фото она позирует в полупрозрачном темном костюме и босоножках на высоких каблуках. Гламурный образ дополнила массивными серьгами и браслетом. Волосы Никитюк кажутся на несколько тонов темнее.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Интимное фото и переписка с "Холостяком": Лесю Никитюк "взломали" в Instagram». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

На последние деньги создали памятник известному гетману - фото

Россияне устроили погром на чемпионате Европы - сожгли паб, убили человека

ЕС открыли для украинцев

В Европе встали на защиту украинского языка

На автогонках погибли сотни людей

Активиста обвинили в умышленном убийстве нападавшего

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 15021
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 9397
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 8190
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 7191
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 3285
Знаменитости
Кто из украинских знаменитостей вакцинировался от коронавируса
Кто из украинских знаменитостей вакцинировался от коронавируса
5
 Просмотров: 162
Дорофеева с розовыми волосами и в латексе посвятила клип эмоциям после расставания
Дорофеева с розовыми волосами и в латексе посвятила клип эмоциям после расставания
 Просмотров: 423
"Нужно над этим работать" - какой юмор может обидеть Мишель Андраде
"Нужно над этим работать" - какой юмор может обидеть Мишель Андраде Просмотров: 63
Идеальная фигура и длинные ноги: Леся Никитюк поражает стильными образами
Идеальная фигура и длинные ноги: Леся Никитюк поражает стильными образами
 Просмотров: 288
За что телеведущая извинилась перед Екатериной Кухар в день рождения ее звездного мужа
За что телеведущая извинилась перед Екатериной Кухар в день рождения ее звездного мужа
3
 Просмотров: 828
Больше всего комментируют
8
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
5
"Слуги народа" назвали проблему номер один
5
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
4
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
2
Історія з курткою
Голосов: 43143
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть