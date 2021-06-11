Интимное фото и переписка с "Холостяком": Лесю Никитюк "взломали" в Instagram

Страницу в Instagram телеведущей 33-летней Леси Никитюк взломали. Хакер вместо ее аватарки опубликовал фото журналиста Дмитрия Гордона. А в InstaStories показал интимные фото Никитюк и некоторые переписки со звездами.

В частности, злоумышленник опубликовал переписку с героем "Холостяка-11" Михаилом Заливако. Также показали переписку с артистом Максом Барских.

Никитюк страницу уже возобновила. Ведущая написала обращение к подписчикам и отметила, что догадывается, кто именно ее "взломал".

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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"Человек, которого, кажется, знаю, решил таким образом привлечь мое внимание. Так вот, уважаемый, я свою "Ж" и без вас могу выставить легко. Потому что я свою "Ж" люблю. А то, что вы там покопались и выставили, поверьте, не сильно вам и интересно было. Даже хакерам неинтересно рыться в моих переписках. Фотку Гордона я, наверное, оставлю до утра на аватарке", - отметила она в посте под пикантным фото.

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк разочаровала поклонников очередными снимками. На фото она позирует в полупрозрачном темном костюме и босоножках на высоких каблуках. Гламурный образ дополнила массивными серьгами и браслетом. Волосы Никитюк кажутся на несколько тонов темнее.