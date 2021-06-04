"Не узнать": поклонники раскритиковали гламурный образ Никитюк

Автор: instagram.com/lesia_nikituk Поклонники Леси Никитюк раскритиковали ее гламурный образ

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк разочаровала поклонников очередными снимками в Instagram.

На фото она позирует в полупрозрачном темном костюме и босоножках на высоких каблуках. Гламурный образ дополнила массивными серьгами и браслетом. Волосы Никитюк кажутся на несколько тонов темнее.

"Или все-таки костюм "Последний шанс"? На второй фотке максимально Кайли Дженнер", - с юмором подписала Леся фотографии.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk Поклонники Леси Никитюк раскритиковали ее гламурный образ

Подписчики раскритиковали необычный образ ведущей:

"Вас что-то уже совсем не узнать становится, переставайте баловаться пластикой ... портите себе", "Ну, такое что-то. Фигура хорошая, но в Ле начинаю разочаровываться. Всегда любила Леся, за простоту и свой стиль. А это уже начинается, как все, так и я", "Раньше было лучше. А сейчас такая же, как и миллионы других ботоксных инстасамок. Леся, была же красивой девушкой. Что случилось?"

В то же время другие поклонники одобрили перевоплощения звезды.

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Ведущая Леся Никитюк поразила пикантными фотографиями. Звезда отдыхает в Турции, откуда и делится горячим контентом. На снимках, опубликованных в Instagram, телеведущая позировала в изумрудном мини-бикини.