Никитюк покрутила бедрами в изумрудном мини-бикини

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая 33-летняя Леся Никитюк поразила пикантными фотографиями. Звезда отдыхает в Турции, откуда и делится горячим контентом.

На снимках, опубликованных в Instagram, телеведущая позировала в изумрудном мини-бикини. Пляжный образ дополнила солнцезащитными очками и массивными серьгами.

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"Плету стулья и корзины из лозы", - пошутила Никитюк в посте под фото.

Украинская телеведущая Леся Никитюк любит поднимать настроение своим подписчикам. На этот раз женщина сняла смешное видео в бассейне - пыталась оседлать надувную лошадь, но ей это так и не удалось. Перчинки добавил роскошный купальник черного цвета, в котором прекрасно видно ухоженное тело звезды.