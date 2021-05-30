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воскресенье, 30 мая 2021 16:17

Никитюк в крошечном бикини пыталась оседлала лошадь

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Никитюк в крошечном бикини пыталась оседлала лошадь
Леся Никитюк продемонстрировала роскошную фигуру. Фото: instagram / lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк любит поднимать настроение своим подписчикам. На этот раз женщина сняла смешное видео в бассейне - пыталась оседлать надувную лошадь, но ей это так и не удалось.

Перчинки добавил роскошный купальник черного цвета, в котором прекрасно видно ухоженное тело звезды. Несмотря на неудачи, Леся не расстроилась и отшутилась по этому поводу. Читатели в восторге от самоиронии звезды.

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"Пересмотрела раз пять, роскошно", "Шедеврально", "Вам с вашей грацией ни один конь не помеха", - написали подписчики Никитюк под видео.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Ведущая 33-летняя Леся Никитюк показала фотографии с отдыха. Звезда рассказала в InstaStories, что полетела в турецкий Кемер на девичник, который организовала подруге.

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