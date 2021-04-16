Импровизатор зарабатывал на одноклассниках в школьные годы

Комик рассказал одну из смешных историй, которая случилась с ним в школьные годы. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Юморист Константин Трембовецкий рассказал истории из детства.

Участник Improv Live Show на "Новом канале" вырос в Одессе. Одну из смешных историй, которая случилась с ним в школьные годы, рассказал на YouTube-канале Stopset.

"Как-то у нас в школе шел ремонт. Меня с одноклассником попросили купить огромный лист ДВП размером 4 на 4 метра. Нам дали деньги, и мы пошли на Привоз (рынок в Одессе. - Gazeta.ua). Купили ДВП и возвращались в школу. А в тот день было штормовое предупреждение и очень сильный ветер. И вот мы, 13-летние, несем этот лист. Нас поднимает ветер и переносит через дорогу", - вспомнил Трембовецкий.

Также он зарабатывал на одноклассниках.

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"У меня дома было много видеокассет - более 100 штук. Я сделал специальный журнал из блокнота. Выписал все названия фильмов, кто играет главные роли, хронометраж и жанр кино. Приходил в школу, предъявлял каждому ученику этот журнал, где был расписан тариф на каждый фильм. Занимался прокатом кино", - добавил комик.

Импровизатор Константин Трембовецкий поделился интересными фактами о себе. Он рассказал о том, что хотел учиться на актера. Также Трембовецкий рассказал, какая у него мотивация для похудения.