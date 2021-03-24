"Будет подчеркивать каждый лишний грамм". Импровизатор поделился мотивацией для похудения

Юморист Константин Трембовецкий поделился интересными фактами о себе. Он рассказал о том, что хотел учиться на актера.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" Константин Трембовецкий поделился мотивацией для похудения

"Когда-то я передумал поступать на актерский, поняв, что актеру в Украине не суждено играть ни в чем качественном и работать над интересными проектами. И уже через 5 лет стал сценаристом тех самых "плохих" проектов. Где логика?", - признался мужчина за кулисами шоу "Где логика", которое показывает "Новый канал".

Также Трембовецкий рассказал, какая у него мотивация для похудения.

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"Недавно я придумал схему - покупать одежду на размер меньше, чем у меня сейчас. Это мотивирует ходить в зал и правильно питаться. Ведь пока я не похудею, все на мне будет сидеть в облипку и будет подчеркивать каждый лишний грамм", - добавил участник Improv Live Show на "Новом канале".

Шоумена Константина Трембовецкого отчислили из университета на 4-м курсе за несдачу курсовых работ. Через 3 дня после этого пригласили работать сценаристом в Киеве.