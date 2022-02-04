Имитировала оргазм и бесят стереотипы внешности - солистка Kazka поделилась откровениями о себе

Фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая призналась, что снизила вес еще на 5 кг. Она рассказывала ранее, что благодаря физическим нагрузкам и диете похудела на 30 кг.

Откровенными подробностями из личной жизни певица решила поделиться в интервью программе "29 вопросов от Люкс ФМ". В частности, и деталями интимной жизни. Ведущий спросил, имитировала ли она оргазм.

"Да. Женщины все такие", - ответила Зарицкая.

На вопрос, какие стереотипы ее больше всего бесят в нашем обществе, исполнительница отметила, что о внешности.

Фото: instagram.com/kazka.band

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"Еще стереотипы о каких-то достижениях. Очень часто, если девушка симпатичная, то ей приписывают, что она заработала деньги внешностью. Знаю визажистку, которая приехала из села и достигла всего самостоятельно, а ей говорят, что она работает в эскорте", - объяснила звезда.

Также Зарицкая рассказала, что ей мешает в собственном характере.

"Признаю, что я очень сложный человек, который часто хочет, чтобы было по его. И это мешает мне, потому что я сейчас учусь воспринимать людей такими, как они есть", - сказала она.

Зарицкая, которая похудела на 20 кг благодаря тренировкам к шоу "Танці з зірками", поделились, от чего ей пришлось отказаться ради фигуры. Похудевшая звезда показалась в белье черного цвета. Певица заверила, что не собирается останавливаться на достигнутом.