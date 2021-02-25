"Хотела дать подзатыльник". Комик рассказал о шутках дома

С будущей женой Шумко тоже познакомился благодаря юмору. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Юморист Владимир Шумко рассказал, как покорил жену Анну юмором.

"В семейной жизни юмор помогает. Мы часто смешим друг друга. Аня - очень пугливая, и мне нравится шутить над ней. Все не соберусь снять видео, как я ее пугаю. Вообще, когда напряженная ситуация, смех сближает", - отметил комик.

Участник Improv Live Show, которое показывает "Новый канал", отметил, что в детстве тоже много шутил.

"Как-то принес домой плохие оценки. Мама хотела дать подзатыльник. Поймал руку и начал с ней танцевать. Ситуация разрядилась", - поделился мужчина.

С будущей женой Шумко тоже познакомился благодаря юмору.

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"Аня работала администратором ночного клуба, а я пришел выступать. Затем стал в них арт-директором. Мы сразу друг другу понравились. Она рассказывала, что именно своим чувством юмора я ее и покорил", - вспомнил он.

Жена участника Improv Live Show Владимира Шумко устроила ему сюрприз накануне Дня влюбленных. Она привезла его в торговый центр и до последнего не рассказывала, каким будет подарок.