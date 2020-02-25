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вторник, 25 февраля 2020 17:06

Группа Go_A подписала соглашение с НСТУ об участии в Евровидении-2020

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Группа Go_A подписала соглашение с НСТУ об участии в Евровидении-2020
Общественный вещатель полностью финансирует участие группы и обеспечивает необходимым. Фото: Первый региональный

Группа Go_A, победившая в нацотборе на Евровидение-2020, стала представителем на международном песенном конкурсе от Украины.

Они подписали договор с Общественным вещателем, пишет Укринформ.

"До сих пор мы работали как партнеры. Теперь наша задача - обеспечить лучшее выступление Украины там, достойно представить Украину, чтобы мы все ею гордились", - сказал председатель правления ПАО "НСТУ" Зураб Аласания.

Общественный вещатель полностью финансирует участие группы и обеспечивает необходимым.

Продюсер национального отбора Руслан Квинта утверждает, что в этом году большинство участников нацотбора - те, кого он и канал СТБ приглашали на этот конкурс, в том числе и группа Go_A.

"Мы их пригласили, зная одну их песню "Рано утром", которая вызывает внутренний посыл, что это очень интересный коллектив. То, что они сегодня в финале и едут от Украины, для меня очень хороший знак, я рад, что такие группы попадают на такие сцены и получают такие результаты", - сказал Квинта.

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко рассказала, что они уже начали готовиться к Евровидению.

"Мы будем стараться изо всех сил, чтобы все получилось на высоком уровне. Мы очень рады, у нас есть классная поддержка Общественного. И вообще очень много людей нам помогают", - сказала она, добавив, что сейчас они в поиске людей, с которыми будут работать над номером.

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Основатель группы, мультиинструменталист Тарас Шевченко поделился впечатлениями от того, что происходит сейчас.

"На самом деле работы очень много. Но мы к этому готовы. Можно сказать, что мы готовились к этой работе семь лет", - сказал Шевченко.

В финале нацотбора на Евровидение-2020 победила группа Gо_A с песней "Соловей". Участники группы сочетают электронную музыку с аутентичным вокалом. Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в Роттердаме, Нидерланды. Представитель от Украины будет выступать в первом полуфинале, 12 мая.

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25
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