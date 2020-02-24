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понедельник, 24 февраля 2020 12:36

Тополя о победителях нацотбора Евровидения: "Ванюша" с севера поставит 12 баллов

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Тополя о победителях нацотбора Евровидения: &quot;Ванюша&quot; с севера поставит 12 баллов
Лидер "Антител" о песне GO-A выразил тревожный прогноз Фото: Корреспондент.net

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя высказался относительно победителей национального отбора на Евровидение-2020 группы GO-A.

Артист написал в Facebook, что представитель Украины на музыкальных европейских соревнованиях ​​вызывает беспокойство.

"Финалист украинского отбора на Евровидении-2020 вызывает беспокойство. То, что нам пытаются впарить как этно... оно на самом деле не наше! Не родное! Это хорошо исполнено. Это профессионально. Это красиво. Но... Вот эта песня о Ванюше, который ходит к девушке, и готическая эстетика с образами в форме некромантских зиккуратов - это псевдо-этно. Это даже не третьесортное укро-шароварное варево, это - хуже", - написал Тополя.

Лидер "Антител" о песне GO-A выразил тревожный прогноз.

"Это попытка впарить Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной. Об обездоленной девушке и Ванюше - ее любимом, которого мать (народ) не хочет, но... никуда не денется. Потому Ванюша все равно ходил, ходит и будет ходить к девушке... Не удивлюсь, если "Ванюша" (тот, что на севере) поставит на Евровидении нам 12 баллов. Все будет в контексте спецоперации. Очень хочу ошибаться", - написал Тополя.

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Тарас выразил сожаление, что победу на нацотборе не получили Дэвид Аксельрод, KHAYAT, Jerry Hail, Krut или alyona alyona.

22 февраля состоялся финал нацотбора на Евровидение-2020. Победу в нем одержала группа GO-A с украиноязычной песней "Соловей". Именно GO-A представит Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2020, который в этом году состоится в городе Роттердам, Нидерланды. Первый полуфинал конкурса состоится 12 мая, второй полуфинал - 14 мая, а грандиозный финал - 16 мая.

Евровидение-2020 пройдет под девизом Open Up ("Откройся"). В этом году в главном песенном конкурсе примут участие представители 41 страны.

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24
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