Группа "Агонь" завершает год ностальгической песней

Фото: пресс-служба

Группа "Агонь" презентовала новый трек под названием "По темным улицам". Этот релиз должен был состоятся в 2011 году под брендом Quest Pistols, но выходит спустя 8 лет.

Сингл "По темным улицам" авторства группы "Босиком по солнцу" - ностальгический хит нулевых, который нашел отклик в сердцах тех, кто встретил свою юность в начале нового тысячелетия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У группы "АГОНЬ" появился третий участник

Композиция объединяет меланхолию в голосе Антона Савлепова и речитатив Константина Боровского. Группа "Агонь" успела за последний год сделать больше, чем другие артисты за несколько лет: выпустить неформатный альбом "Закладка", 2 пост-иронических проекта "Тебе 20" и "Бомба", и Prodigy-ремикс на свой же бестселлер "Я устал".

Apple Music определил TOP-100 самых популярных треков 2019 года на своей площадке. Макс Барских стал триумфатором влиятельного чарта в 2 странах одновременно.