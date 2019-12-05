Apple Music определил TOP-100 самых популярных треков 2019 года на своей площадке.
Макс Барских стал триумфатором влиятельного чарта в 2 странах одновременно. В Украине наибольшего количества прослушиваний достигли синглы "Берега", "Неземная" и "Полураздета". В России лидирующие позиции заняли треки "Берега" и "Неземная", которые менее чем за год принесли альбому "7" 5 платиновых дисков.
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Среди западных артистов наравне с Барских оказались звезда тин-попа Билли Айлиш, оскароносный трек Леди Гаги Shallow, Ариана Гранде, Эд Ширан, Imagine Dragons.
Украинская группа The Roast Ramble презентовала свой новый сингл "Маріо".
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