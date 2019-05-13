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понедельник, 13 мая 2019 22:23

Группа "Агонь" стала главным героем номера Pink
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"Звезд больше нет. Есть инфлюенсеры" - группа "Агонь"
Фото: пресс-служба
"Звезд больше нет. Есть инфлюенсеры" - группа "Агонь"
"Звезд больше нет. Есть инфлюенсеры" - группа "Агонь"
"Звезд больше нет. Есть инфлюенсеры" - группа "Агонь"

Музыканты группы "Агонь" стали главными героями digital cover story майского номера журнала Pink. В откровенном интервью Антон Савлепов и Константин Боровский дали нетривиальные ответы о guilty pleasure, рассуждения о бесконечном производстве контента и осознанности в моде, еде и информации.

Самые интересные ответы из интервью:

— Еще 10 лет назад горячая ротация всего одного удачного сингла на ТВ гарантировала артисту минимум год регулярных гастролей по всей стране. Но сегодня даже "просто залить на YouTube" свой хит уже недостаточно. Нужно мгновенно и бесхитростно привлечь внимание зрителя. Нужно навязывать себя зрителю. Нужно шокировать его и выводить из равновесия.

— Звезд больше нет. Есть инфлюенсеры. Такие же обычные люди, как и все мы, но у которых получилось организовать регулярный поток умеренно качественного контента.

Автор: пресс-служба
  "Звезд больше нет. Есть инфлюенсеры" - группа "Агонь"
"Звезд больше нет. Есть инфлюенсеры" - группа "Агонь"

— Мы много лет вегетарианцы, а сейчас даже самые мейнстримовые медиа на Западе пишут, о том насколько мясная промышленность загрязняет окружающую среду. Недавно National Geographic публиковал цифры, насколько огромна польза от одного дня без животной пищи для всей планеты, более того, журнал прямо призывал читателей сократить потребление этих продуктов ради экологии планеты.

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У меня дома торбы и сумки всех размеров, а в торбах контейнеры, бумажные пакеты. Пользуюсь YouTube Premium, чтобы не смотреть рекламу. Не покупаю массмаркет-бренды, у которых качество на сезон, а то и на три стирки. Хочу, чтобы у дочери и ее детей были шансы жить в лучшем мире.

— Музыкант, как и любой человек, может быть или не быть. Это право каждой личности решать, быть ли ей или ему в или вне чего-то. Политика — часть жизни. Но лично мы интересуемся ею просто, чтобы быть в курсе откуда дует ветер.

Музыканты группы "Агонь" приняли участие в рекламной кампании спортивного бренда PUMA в Украине. Это первое их сотрудничество со всемирно-известной маркой.

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13
мая

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