 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
6 Просмотров: 3413
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 747
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 1773
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3060
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5364
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1836
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1944
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3168
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5438
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6858
Фото
Все фото
5
7
16
22
13
Эшли Грэм похвасталась пышными формами в золотом мини
Эшли Грэм похвасталась пышными формами в золотом мини
Группа &quot;Агонь&quot; снялась в новой коллекции для PUMA
Группа "Агонь" снялась в новой коллекции для PUMA
Экстремальное мини и дефиле в белье: Met Gala 2019 шокировал сексуальными образами
Экстремальное мини и дефиле в белье: Met Gala 2019 шокировал сексуальными образами
Эшли Грэм в микро-бикини: самые горячие фото модели за год
Эшли Грэм в микро-бикини: самые горячие фото модели за год
Как должны выглядеть &quot;мстители&quot; согласно комиксам
Как должны выглядеть "мстители" согласно комиксам
Видео
Все видео
Бритни Спирс показала гибкость тела после психбольницы
Бритни Спирс показала гибкость тела после психбольницы
"Игра престолов": Эмилия Кларк рассказала о секс-сценах в сериале
"Игра престолов": Эмилия Кларк рассказала о секс-сценах в сериале
Как Верка Сердючка готовится к Евровидению
Как Верка Сердючка готовится к Евровидению
MARUV поделилась откровенным видео с отдыха
MARUV поделилась откровенным видео с отдыха
Ани Лорак показала на сцене "вульгарный стриптиз"
Ани Лорак показала на сцене "вульгарный стриптиз"
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2718
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1179
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1314
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3087
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3267
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 2790
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
вторник, 07 мая 2019 20:37

Группа "Агонь" снялась в новой коллекции для PUMA
7

  Комментировать

В одежде PUMA X HAN SS’20 присутствуют элементы из всех предыдущих коллекций, создавая новый ретро-спорт ассортимент
Фото: пресс-служба
В одежде PUMA X HAN SS’20 присутствуют элементы из всех предыдущих коллекций, создавая новый ретро-спорт ассортимент
В одежде PUMA X HAN SS’20 присутствуют элементы из всех предыдущих коллекций, создавая новый ретро-спорт ассортимент
В одежде PUMA X HAN SS’20 присутствуют элементы из всех предыдущих коллекций, создавая новый ретро-спорт ассортимент
В одежде PUMA X HAN SS’20 присутствуют элементы из всех предыдущих коллекций, создавая новый ретро-спорт ассортимент

Музыканты группы "Агонь" приняли участие в рекламной кампании спортивного бренда PUMA в Украине. Это первое их сотрудничество со всемирно-известной маркой.

Опираясь на успех трех совместных сезонов, PUMA и HAN Kjøbenhavn возвращаются с новой коллекцией SS'20. Поднимая улично-спортивный стиль на новый уровень, капсула из 18 единиц сочетает в себе первоклассную эстетику ручной работы с ретро мотивами спортивной одежды и включает в себя: кроссовки, кеды, футболки, толстовки, олимпийки, штаны, шорты, а также аксессуары – рюкзаки и кепки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Группа "АГОНЬ" выпустила ремикс в стиле The Prodigy

Артисты из группы "Агонь", чей сценический образ, профессиональный настрой и лайфстайл сосредоточены на ритме, экспрессии и движении, идеально отображают настроение новой коллаборации, сочетая в себе два основных качества – элегантность и простоту.

Автор: пресс-служба
  В одежде PUMA X HAN SS’20 присутствуют элементы из всех предыдущих коллекций, создавая новый ретро-спорт ассортимент
В одежде PUMA X HAN SS’20 присутствуют элементы из всех предыдущих коллекций, создавая новый ретро-спорт ассортимент

В одежде PUMA X HAN SS'20 присутствуют элементы из всех предыдущих коллекций, создавая новый ретро-спорт ассортимент: выцветшая графика ярких винтажных цветов, вдохновленная коллекцией AW'18, полосатые ткани с эффектом выгорания от SS'18 и оттенки 80-х, разработанные для AW'17.

Бренд Ali Saulidi выпустил "leather free" модель сникерсов и посвятил этому съемку, лицом которой стал участник группы "Агонь" Антон Савлепов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Группа "Агонь" снялась в новой коллекции для PUMA». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Киевский фуникулер перевез 1 млн людей во время войны

В Полтаве посадили сакуры, которые подарили японцы

Устроили показательный суд над украинскими националистами

Тоннель под морем строили 7 лет

Самое читаемое
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
16
 1 Просмотров: 38008
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 37044
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 1 Просмотров: 22899
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево Просмотров: 21727
Показали самый живописный каньон Украины
Показали самый живописный каньон Украины
12
 Просмотров: 17938
Знаменитости
Эшли Грэм похвасталась пышными формами в золотом мини
Эшли Грэм похвасталась пышными формами в золотом мини
5
 Просмотров: 2502
"Без ограничений" - "Миллиарды": украинская группа выпустила новую лирическую песню
"Без ограничений" - "Миллиарды": украинская группа выпустила новую лирическую песню Просмотров: 306
Экстремальное мини и дефиле в белье: Met Gala 2019 шокировал сексуальными образами
Экстремальное мини и дефиле в белье: Met Gala 2019 шокировал сексуальными образами
16
 Просмотров: 4581
Эшли Грэм в микро-бикини: самые горячие фото модели за год
Эшли Грэм в микро-бикини: самые горячие фото модели за год
22
 Просмотров: 9648
Как должны выглядеть "мстители" согласно комиксам
Как должны выглядеть "мстители" согласно комиксам
13
 Просмотров: 4464
Больше всего комментируют
21
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
6
Зеленскому не нужны досрочные выборы
4
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
4
Сколько истребителей модернизировали с начала войны
2
Зеленский встретился с раввинами
Голосов: 34568
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua