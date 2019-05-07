Группа "Агонь" снялась в новой коллекции для PUMA

Фото: пресс-служба

Музыканты группы "Агонь" приняли участие в рекламной кампании спортивного бренда PUMA в Украине. Это первое их сотрудничество со всемирно-известной маркой.

Опираясь на успех трех совместных сезонов, PUMA и HAN Kjøbenhavn возвращаются с новой коллекцией SS'20. Поднимая улично-спортивный стиль на новый уровень, капсула из 18 единиц сочетает в себе первоклассную эстетику ручной работы с ретро мотивами спортивной одежды и включает в себя: кроссовки, кеды, футболки, толстовки, олимпийки, штаны, шорты, а также аксессуары – рюкзаки и кепки.

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Артисты из группы "Агонь", чей сценический образ, профессиональный настрой и лайфстайл сосредоточены на ритме, экспрессии и движении, идеально отображают настроение новой коллаборации, сочетая в себе два основных качества – элегантность и простоту.

Автор: пресс-служба В одежде PUMA X HAN SS’20 присутствуют элементы из всех предыдущих коллекций, создавая новый ретро-спорт ассортимент

В одежде PUMA X HAN SS'20 присутствуют элементы из всех предыдущих коллекций, создавая новый ретро-спорт ассортимент: выцветшая графика ярких винтажных цветов, вдохновленная коллекцией AW'18, полосатые ткани с эффектом выгорания от SS'18 и оттенки 80-х, разработанные для AW'17.

Бренд Ali Saulidi выпустил "leather free" модель сникерсов и посвятил этому съемку, лицом которой стал участник группы "Агонь" Антон Савлепов.