Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле

3 марта 1978 года вдове комика Чарли Чаплина Уне позвонил неизвестный. "Гроб находится в надежном месте", — заявил он и потребовав выкуп в размере 650 000 швейцарских франков.

Накануне, 2 марта 1978 года, сторож, обходя территорию погоста, обнаружил, что могила Чаплина разрыта, а гроба в ней нет. Он сообщил о происшедшем в полицию.

Уна Чаплин была женщина с характером. Ради брака с 54-летним Чаплином она, 18-летняя девушка, навсегда разорвала отношения со своим отцом, драматургом, лауретом Нобелевской премии Юджином О'Нилом, который не принял зятя.

"Чарльз счел бы смешной идею платить за мертвое тело", - ответила Уна Чаплин похитителю. Злоумышленник названивал всем членам семьи, каждый раз уменьшая сумму выкупа. Благодаря прослушке, полиции удалось установить, что похитители звонят из уличного телефона-автомата, расположенного в Лозанне. Полицейские установили слежку за всеми телефонными будками, чтобы взять преступников во время очередного звонка.

Через месяц полицейские задержали первого злоумышленника. Им оказался 24-летний иммигрант из Польши, автомеханик Роман Вардас. На первом же допросе он выдал своего сообщника. 38-летнего выходца из Болгарии Ганчо Ганева.

Как признались похитители, на идею кражи гроба их натолкнули новости о большом наследстве, которое актер оставил членам семьи (состояние Чаплина оценивалось в $40 млн). Способ они вычитали в газетах, в которых в то время много писали о похищении тела миланского богача Сальваторе Матарессы.

Первоначально грабители не планировали вывозить гроб с кладбища. Они хотели закопать его на полметра глубже, а получив выкуп, сообщить о своей хитрости. Но в ту ночь шел дождь, похитители погрузили гроб в фургон и закопали его на пшеничном поле в 15 км от кладбища и всего в километре от дома Чаплина.

Когда похитителей привезли на место, где они спрятали останки Чаплина, те признались, что не помнят где именно копали. Полицейским пришлось искать гроб с миноискателем.

17 мая 1978 года состоялась повторная церемония похорон. Во избежание новых попыток потревожить умершего, могилу Чаплина залили бетоном.

"За нарушение покоя усопших и попытку вымогательства" Роман Вардас был осужден к 4,5 годам лишения свободы, Ганчо Ганев получил 1,5 года условно.

В 2008 году дом певицы и актрисы Кортни Лав ограбили. Преступники унесли не только деньги и драгоценности, они похитили останки бывшего мужа Лав – солиста группы Nirvana Курта Кобейна. Лав была на грани самоубийства: "Это было все, что осталось у меня от мужа. Я брала останки с собой повсюду, чтобы чувствовать, что Курт по-прежнему со мной. Теперь у меня такое чувство, что я потеряла его во второй раз". Прах музыканта удалось найти спустя несколько месяцев у художницы из Германии Натальи Штелльмах. Полиции она заявила, что приобрела их у "некого лица" для особой цели. Выяснилось, что Наталья собиралась скурить прах Кобейна, чтобы освободить его душу от "информационного цирка", который никак не уляжется с момента его смерти.