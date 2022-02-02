Гречка и бег: 55-летняя Сумская рассекретила, как держит тело в тонусе

Фото: instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины 55-летняя Ольга Сумская раскрыла, как питается и ухаживает за собой.

Звезда отметила, что имеет несколько методов, благодаря которым держит себя в форме. Секретами красоты поделилась в интервью изданию "УНИАН".

"Я слежу за своим питанием, бегаю на тренажере или в парке, принимаю контрастный душ и устраиваю себе разгрузочные дни", - поделилась актриса.

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Сумская, которая откровенно рассказала о разводе с актером Евгением Паперным, добавила, что следит за питанием.

"Я могу несколько дней сидеть на гречке, которая прекрасно убирает отеки, разгружает, дает силы и возвращает организм в нормальный режим, например, после новогоднего читмила. Еще, как вариант, я выделяю себе день, когда ем только овсянку и запеченные яблоки. Минус один килограмм – гарантированно", - сказала она.

Сумская призналась, действительно ли поссорилась со старшей сестрой Натальей. 15 октября 2021 года семья отмечала 88-летие матери актрис Анны Сумской. Тогда смогла приехать и дочь Сумской от первого брака Антонина Паперная. Наталья не приехала на праздник.