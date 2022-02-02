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среда, 02 февраля 2022 17:56

Гречка и бег: 55-летняя Сумская рассекретила, как держит тело в тонусе
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Артистка Ольга Сумская раскрыла, как поддерживает стройную фигуру
Фото: instagram.com/olgasumska
Артистка Ольга Сумская раскрыла, как поддерживает стройную фигуру
Артистка Ольга Сумская раскрыла, как поддерживает стройную фигуру
Артистка Ольга Сумская раскрыла, как поддерживает стройную фигуру
Артистка Ольга Сумская раскрыла, как поддерживает стройную фигуру

Народная артистка Украины 55-летняя Ольга Сумская раскрыла, как питается и ухаживает за собой.

Звезда отметила, что имеет несколько методов, благодаря которым держит себя в форме. Секретами красоты поделилась в интервью изданию "УНИАН".

"Я слежу за своим питанием, бегаю на тренажере или в парке, принимаю контрастный душ и устраиваю себе разгрузочные дни", - поделилась актриса.

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Сумская, которая откровенно рассказала о разводе с актером Евгением Паперным, добавила, что следит за питанием.

"Я могу несколько дней сидеть на гречке, которая прекрасно убирает отеки, разгружает, дает силы и возвращает организм в нормальный режим, например, после новогоднего читмила. Еще, как вариант, я выделяю себе день, когда ем только овсянку и запеченные яблоки. Минус один килограмм – гарантированно", - сказала она.

Сумская призналась, действительно ли поссорилась со старшей сестрой Натальей. 15 октября 2021 года семья отмечала 88-летие матери актрис Анны Сумской. Тогда смогла приехать и дочь Сумской от первого брака Антонина Паперная. Наталья не приехала на праздник.

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Дата
02
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