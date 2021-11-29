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понедельник, 29 ноября 2021 11:45

Ольга Сумская резко прокомментировала слухи о конфликте с сестрой

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Артистка Ольга Сумская призналась, действительно ли поссорилась со старшей сестрой Натальей.

15 октября семья отмечала 88-летие матери актрис Анны Сумской. Тогда смогла приехать и дочь Сумской от первого брака Антонина Паперная. Наталья не приехала на праздник. О конфликте с сестрой Ольга рассказала в программе "Світське життя".

Автор: коллаж Gazeta.ua
  Артистка Ольга Сумская рассказала, действительно ли поссорилась со старшей сестрой Наталией
Артистка Ольга Сумская рассказала, действительно ли поссорилась со старшей сестрой Наталией

"Мы поздравляли маму по очереди. У Натальи Вячеславовны вечером был спектакль, у нее безумный график в театре. Она является примой театра имени Ивана Франко", - пояснила актриса.

Она добавила, что хотела бы "расставить все точки".

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"Потому что эти слухи, которые возникают постоянно в интернете, будто кто-то с кем-то не общается. Мы общаемся, люди добрые. Все у нас хорошо", - добавила звезда.

Народная артистка Украины Ольга Сумская рассказала, что совсем не жалеет о разводе с Евгением Паперным. Она ушла от него к актеру Виталию Борисюку.

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