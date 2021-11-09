Сумская откровенно поделилась, как экс-муж узнал об ее измене

Народная артистка Украины Ольга Сумская рассказала, что совсем не жалеет о разводе с Евгением Паперным. Она ушла от него к актеру Виталию Борисюку.

Фото: instagram.com/olgasumska

В мае звездная пара сыграла серебряную свадьбу. О том, как Паперный узнал об измене Сумской, звезда поделилась в интервью программе "Світське життя".

"Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже произошло, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотографию и говорю: "Подари мне". И положила в сумку. Почему я не вытащила это фото? И что вы думаете? Однажды Женя нашел это фото и спросил меня: "Это что такое, я не понял?". И все", - рассказала она.

Теперь актриса уверена, что поступала правильно.

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"Я не жалею ни о чем. Ведь я встретила мужчину мечты, с которым мне хорошо по сей день. Мы вместе более 25 лет. И наши чувства проверены временем, испытаниями и разными колебаниями судьбы", - добавила она.

Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк этой весной отпраздновали серебряную свадьбу. Для Сумской это второй брак. От первого мужа у Ольги есть дочь Антонина, а от Виталия - Анна. Сумская и Борисюк утверждают, что в семье царят гармония и взаимопонимание.