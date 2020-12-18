"Горячая девочка" - Тина Кароль позировала топлесс

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников смелым кадром.

Фотографию, на которой позирует топлес, звезда разместила Instagram. Обнаженную грудь исполнительница игриво прикрывает руками. Автором откровенного фото стала фотограф Анна Гончарова.

Этим кадром Кароль хотела привлечь внимание фанатов к грядущему релизу спектакля "Юбилейный альбом" на Spotify.

Автор: instagram.com/tina_karol Певица Тина Кароль порадовала поклонников смелым кадром, на котором позирует топлес

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"Горячая девочка", "Пожар не гасится уже давно. С нетерпением ждем" "Тина Григорьевна - это огонь!", "Нереальная! Ждем очень сильно", "Мать, ты сошла с ума? Что за красота?", - пишут в комментариях.

Недавно 35-летняя Тина Кароль поразила поклонников экстравагантной фотографией. На ней звезда раскованно позировала, сидя на полу. Белья на артистке не видно, поэтому можно подумать, что она абсолютно голая. Образ дополнила нежным макияжем.