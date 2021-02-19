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пятница, 19 февраля 2021 20:47

Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
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Звезды поражают откровенными фотосессиями, на которых позируют в смелых образах. Публикуют потрясающие кадры в Instagram.

Американская plus size модель Стефания Феррарио позировала обнаженная. Пышные прелести прикрыла полупрозрачной тканью. Лучшая спортсменка Украины Марина Бех-Романчук позировала спиной к камере, щеголяя аппетитными ягодицами. Жена белорусского хоккеиста Даша Март устроила пляжную фотосессию, на которой появилась без одежды. А самая красивая женщина мира Оливия Калпо вызвала ажиотаж снимками в купальнике.

Gazeta.ua подобрала эротические фото, которые публиковали звезды на этой неделе.

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Белорусская модель Даша Март появилась без одежды на пляже
Фото: instagram.com/dashamart
"Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо поразила снимками в бикини
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук щеголяет аппетитными ягодицами
Обладательница двухметровых волос Елена Кравченко позировала обнаженная
Австралийская plus size модель Стефания Феррарио едва прикрыла голое тело

Сексапильные знаменитости поражают фанатов откровенными снимками, на которых позируют в экстравагантных образах. Певица Даша Астафьева появилась в прозрачном гольфе-сетке и коротких шортах на пикантных черно-белых кадрах. Финалистка "Супер модели" Виктория Маремуха эротично изгибалась на теннисном корте.

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