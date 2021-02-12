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пятница, 12 февраля 2021 20:01

Эротические позы и Астафьева без бюстгальтера. Чем щеголяли звезды на этой неделе
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Сексапильные знаменитости поражают фанатов откровенными снимками, на которых позируют в экстравагантных образах. Публикуют соблазнительные фото в Instagram.

Певица Даша Астафьева появилась в прозрачном гольфе-сетке и коротких шортах на пикантных черно-белых кадрах. Финалистка "Супер модели" Виктория Маремуха эротично изгибалась на теннисном корте. Австралийские сестры-серфингистки Элли-Джин и Бонни-Лу Коффи устроили обольстительную пляжную фотосессию. А польская фитнес-модель Вероника Белик похвасталась пышными ягодицами в мини-бикини.

Gazeta.ua собрала самые сексуальные фото, которыми звезды делились на этой неделе.

Певица и модель Даша Астафьева показала грудь в откровенном наряде
Фото: instagram.com/capolya
Модели и серфингистки Элли-Джин и Бонни-Лу Коффи зажгли на пляже
Американская фитнес-модель Хоуп Билл позировала обнаженная в бассейне
Польская модель Вероника Белик поразила соблазнительными формами в бикини
Украинская модель Виктория Маремуха эротично позировала на отдыхе в Египте

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Поклонники продолжают увлекаться экстравагантными фотосессиями звезд. Модели, спортсменки и артистки регулярно публикуют пикантные снимки в Instagram. Украинская фитнес-модель Александра Суманеева и бразильская звезда UFC Клаудиа Гаделья решили принять участие в провокационных фотосессиях и предстать полностью обнаженными.

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