Эротические позы и Астафьева без бюстгальтера. Чем щеголяли звезды на этой неделе

Сексапильные знаменитости поражают фанатов откровенными снимками, на которых позируют в экстравагантных образах. Публикуют соблазнительные фото в Instagram.

Певица Даша Астафьева появилась в прозрачном гольфе-сетке и коротких шортах на пикантных черно-белых кадрах. Финалистка "Супер модели" Виктория Маремуха эротично изгибалась на теннисном корте. Австралийские сестры-серфингистки Элли-Джин и Бонни-Лу Коффи устроили обольстительную пляжную фотосессию. А польская фитнес-модель Вероника Белик похвасталась пышными ягодицами в мини-бикини.

Gazeta.ua собрала самые сексуальные фото, которыми звезды делились на этой неделе.

Фото: instagram.com/capolya

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Поклонники продолжают увлекаться экстравагантными фотосессиями звезд. Модели, спортсменки и артистки регулярно публикуют пикантные снимки в Instagram. Украинская фитнес-модель Александра Суманеева и бразильская звезда UFC Клаудиа Гаделья решили принять участие в провокационных фотосессиях и предстать полностью обнаженными.