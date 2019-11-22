Голые на полу и duck face: что постили отечественные звезды в Instagram на этой неделе

Фото: Instagram

Украинские звезды любят привлекать внимание не только на красных дорожках и улицах города. Серьезную кампанию они проводят и в соцсетях. Сегодня основной площадкой для фотографий знаменитостей есть Instagram.

Автор: Instagram Так певица анонсирует свой концерт в столичном Дворце спорта

Отечественный секс-символ, певица Тина Кароль любит часто делиться фото в откровенной одежде или позах. На этой неделе она соединила обе составляющие - голой, в одних длинных перчатках, сидела на полу. Такие старания пользователи оценили в почти 49 тыс. лайков.

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Эпатажная MARUV на своей странице часто предстает в образах БДСМ. На этой неделе была скромнее и показала кадры из последнего клипа на песню "Don't Stop". На снимках хватает откровенных поз в исполнении певицы.

Автор: Instagram Эпатажная MARUV недавно получила очередную награду в России

Солистка группы "Время и стекло" Надежда Дорофеева поупражнялась в позировании перед зеркалом.

"Британские ученые доказали, что duck face будет в моде еще 2 года. Я в это, конечно, не верю, но на всякий случай пусть будет", - подписала фото певица.

Автор: Instagram Солистка группы "Время и стекло" Надежда Дорофеева

Украинская певица Даша Астафьева устроила эффектную фотосессию в Исландии. Она смело разделась на леднике.