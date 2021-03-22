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понедельник, 22 марта 2021 10:35

"Голос страны-11": как прошла вторая часть вокальных боев

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&quot;Голос страны-11&quot;: как прошла вторая часть вокальных боев
Фото: facebook.com/goloskrainy

21 марта на телеканале "1+1" состоялся 9-й эфир вокального шоу "Голос страны-11". Зрители увидели вокальные бои между 32 участниками команд звездных тренеров.

Зрители попрощались с Марией Рак, которая была "похищена" Надей Дорофеевой. Ее место заняла Евгения Семехина. Четверо вокалистов не покинули шоу: их "украл" другой тренер.

Команда Тины Кароль.

Денис Потреваев и Евгения Фролова исполнили песню "Не болей" исполнителей Zivert и Basta. В вокальном бою победил Денис Потреваев.

Никита Ломакин и Саули Жумамбекова спели сингл Earned It артиста The Weeknd. В шоу остался Никита Ломакин.

Mary Soddy и Виктория Гнатюк презентовали собственное исполнение украинской народной песни "Горіла сосна". В выпуске победила Виктория Гнатюк.

Надежда Мейхер и Юлия Тимочко исполнили "Две звезды" Аллы Пугачевой. Кароль выбрала Юлию Тимочко.

Команда Олега Винника.

Андрей Кудинови и Ирина Шабан спели трек Shallow артистов Lady Gaga и Брэдли Купера. В шоу остался Андрей Кудинов.

Виталий Борисюк и Владимир Каверин исполнили песню "Молода вовчиця" своего же тренера. Победу одержал Виталий Борисюк.

Богдан Муха и Константин Никулин выбрали для боя сингл Send Me An Angel группы Scorpions. Выиграл Богдан Муха.

Сергей Коваленко и Андрей Диденко спели "Майже весна" группы "Океан Эльзы". В батле победил Сергей Коваленко.

Команда Нади Дорофеевой.

Сергей Лазановский и Никита Леонтьев спели песню "Держи меня" исполнительницы Кристины Соловей. В шоу дальше прошел Сергей Лазановский.

Александр Лим и Алена Левашева исполнили композицию "Закрили твої очі" Тины Кароль. Победу одержала Алена Левашева.

Ирина Ебралидзе и Лаура Марти спели композицию In The Shadows рок-группы The Rasmus. Победила Ирина Ебралидзе.

Владислав Хохлан и Петр Чернышенко исполнили лирическую песню "Спи собі сама" группы Скрябин. Победил Чернышенко.

Команда Monatik.

Владимир Хоменко и Евгения Семехина исполнили трек Closed on Sunday певца Kanye West. Monatik выбрал Владимира Хоменко.

Анна Гадомич и Александр Беляк пели сингл Torn певицы Natalie Imbruglia. Вокалисты объединились в дуэт Sunny.

Алиса Стрига и Андрей Смерека исполнили трек "Дым" группы "Время и Стекло". Победил Андрей Смерека.

Саша Таб и Александра Ганапольская пели русскую песню "Туда" покойного ныне артиста Михея. Дальше прошел Саша Таб.

"Украденными" участниками являются:

Екатерина Гладий - перешла из команды Monatik в команду Тины Кароль;

Виктория Брехар - ее "украла" Кароль команды Monatik;

Лаура Марти - перешла из команды Дорофеевой в команду Винника;

Евгения Семехина - перешла из команды Monatik в команду Дорофеевой.

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"Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель получает квартиру в Киеве.
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