"Голос страны-11": как прошла вторая часть вокальных боев

21 марта на телеканале "1+1" состоялся 9-й эфир вокального шоу "Голос страны-11". Зрители увидели вокальные бои между 32 участниками команд звездных тренеров.
Зрители попрощались с Марией Рак, которая была "похищена" Надей Дорофеевой. Ее место заняла Евгения Семехина. Четверо вокалистов не покинули шоу: их "украл" другой тренер.
Команда Тины Кароль.
Денис Потреваев и Евгения Фролова исполнили песню "Не болей" исполнителей Zivert и Basta. В вокальном бою победил Денис Потреваев.
Никита Ломакин и Саули Жумамбекова спели сингл Earned It артиста The Weeknd. В шоу остался Никита Ломакин.
Mary Soddy и Виктория Гнатюк презентовали собственное исполнение украинской народной песни "Горіла сосна". В выпуске победила Виктория Гнатюк.
Надежда Мейхер и Юлия Тимочко исполнили "Две звезды" Аллы Пугачевой. Кароль выбрала Юлию Тимочко.
Команда Олега Винника.
Андрей Кудинови и Ирина Шабан спели трек Shallow артистов Lady Gaga и Брэдли Купера. В шоу остался Андрей Кудинов.
Виталий Борисюк и Владимир Каверин исполнили песню "Молода вовчиця" своего же тренера. Победу одержал Виталий Борисюк.
Богдан Муха и Константин Никулин выбрали для боя сингл Send Me An Angel группы Scorpions. Выиграл Богдан Муха.
Сергей Коваленко и Андрей Диденко спели "Майже весна" группы "Океан Эльзы". В батле победил Сергей Коваленко.
Команда Нади Дорофеевой.
Сергей Лазановский и Никита Леонтьев спели песню "Держи меня" исполнительницы Кристины Соловей. В шоу дальше прошел Сергей Лазановский.
Александр Лим и Алена Левашева исполнили композицию "Закрили твої очі" Тины Кароль. Победу одержала Алена Левашева.
Ирина Ебралидзе и Лаура Марти спели композицию In The Shadows рок-группы The Rasmus. Победила Ирина Ебралидзе.
Владислав Хохлан и Петр Чернышенко исполнили лирическую песню "Спи собі сама" группы Скрябин. Победил Чернышенко.
Команда Monatik.
Владимир Хоменко и Евгения Семехина исполнили трек Closed on Sunday певца Kanye West. Monatik выбрал Владимира Хоменко.
Анна Гадомич и Александр Беляк пели сингл Torn певицы Natalie Imbruglia. Вокалисты объединились в дуэт Sunny.
Алиса Стрига и Андрей Смерека исполнили трек "Дым" группы "Время и Стекло". Победил Андрей Смерека.
Саша Таб и Александра Ганапольская пели русскую песню "Туда" покойного ныне артиста Михея. Дальше прошел Саша Таб.
"Украденными" участниками являются:
Екатерина Гладий - перешла из команды Monatik в команду Тины Кароль;
Виктория Брехар - ее "украла" Кароль команды Monatik;
Лаура Марти - перешла из команды Дорофеевой в команду Винника;
Евгения Семехина - перешла из команды Monatik в команду Дорофеевой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как прошли первые вокальные бои "Голоса страны"
Комментарии