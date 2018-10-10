"Голое" платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards

Сегодня западные звезды собрались в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, чтобы не только получить музыкальную премию 2018 American Music Awards, а и засветить роскошные костюмы.

На красной дорожке появилась певица Тейлор Свифт, которая продемонстрировала ретро-шик в металлической мини платье от Balmain и ботфортах.

Вслед за ней шли Дженнифер Лопес, Эмбер Херд и Хайди Клум в "голом" платье. Лопес на этот раз облачилась в розовое сексуальное платье от Georges Chakra, декольте которого эффектно демонстрировало роскошные прелести, а высокий разрез обнажил упругие бедра.

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Актриса Ванесса Хадженс нарядилась в розовое платье от Cushnie.

Приятно событием на красной дорожке стало появление актера Макколея Калкина, который не часто выходит к фотографам.

Ранее Макколей Каликин обратился к Джоан Роулинг с просьбой сыграть персонажа из ее новой книги.