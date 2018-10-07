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понедельник, 08 октября 2018 07:08

Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
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Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которую неоднократно признавали королевой селфи и белфи, запостила очередное соблазнительное фото, на котором изображена в пикантном образе в винтажном бикини от Chanel.

Фото в Instagram вызвало возмутительную реакцию в соцсети.

Ким назвали "отчаянной", "печальной" и "вульгарной", напомнив, что она мать маленьких дочерей.

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Бикини, в котором позировала Ким от марки Chanel коллекции весна-лето 1996 года, в котором были замечены такие модели, Ева Герцегова и Стелла Теннант.

"Пожалуйста, перестань постить эти фото, я знаю, ты таким образом хочешь отвлечь внимание от тупости твоего мужа, но подумай о себе и своих детях. Ты лучше".

"Почему ты в отчаянии?"

"Это только бизнес, где будут и ее дети. Нет шансов на этику или мораль", - пишут фолловеры Ким Карадашьян.

Цена изделия составляет $ 1,450.

Ранее Ким Кардашьян заявила своим сестрам Хлои и Кортни, в выпуске Keeping Up With The Kardashians, что они одеваются, как клоуны.

Кстати, не первый раз, когда Ким позирует в винтажном белье. Ранее она примерила стринги от Tom Ford коллекции весна / лето 1997 для Gucci. Врач Джилл Рабин рассказала, что такое белье несет опасность.

 

Неизвестно, взяла Ким стринги в секонд-хенде, из коллекции матери Крисс Дженнер или ей их подарили из своих архивов бренд.

Эксперт уверяет, что винтажная одежда опасна.

"Ким Кардашьян имеет достаточно возможностей, я знаю, что она хорошо ухаживает за одеждой и имеет хороших врачей, - говорит врач Рабин, - но я не хочу, чтобы люди, читая это, стали уходить в секонд-хенд за стрингами. Лучше покупать новое белье ".

Супруг Ким Кардашьян, с которым она воспитывает трех детей удалил свои аккаунты в Твиттере и Инстаграм. Рэпер сделал это не впервые. Ранее он пытался контролировать Инстаграм и жены, но она ему не позволила.

"Он хотел, чтобы я запостила 6 отдельных фото со своей фотосессии на палароид ... но я запостила одно с пляжа, - говорит своей сестре Хлои в реалити-шоу Ким.

"Я сказала, что мне нравится то, что с пляжа, а он сказал, что я ничего не понимаю. Ответила ему, что это мой Instagram и никто не будет указывать мне, что публиковать", - говорит Ким.

Ким Кардашьян и Канье Уэст воспитывают троих детей, младшую дочь родила суррогатная мать прошлого года.

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