Голливудский скандал: Анджелина Джоли подставила Селин Дион

Анжелина Джоли поссорилась с Селин Дион. Фото: tv.ua

Голливудская актриса Анджелина Джоли снова попала в скандал. На этот раз обиду на знаменитость затаила певица Селин Дион.

О разладе в дружеских отношениях сообщает издание Radar Online.

Селин Дион планировала снять музыкальный фильм о себе. На главную роль певица хотела утвердить оскароносную актрису Джоли.

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Анджелина отказалась от съёмок из-за плотного графика. После этого Селин перестала с ней общаться.

"Селин считала Анджи хорошим другом, но их дружба не переживёт отказа. Из-за Джоли проект можно будет закрыть", - поделился представитель Дион.

Анджелина Джоли испугала поклонников новостью о заболевании, которое начало развиваться после развода с Брэдом Питтом. Звезда призналась, что страдает от паралича Белла (форма паралича лицевого нерва).