Глубокое декольте и тугой корсет: Даша Астафьева заигрывала с гипсовым бюстом

Фото: @da_astafieva

Украинская певица Даша Астафьева снялась в необычной соблазнительной фотосессии.

Серию снимков от фотографа Анки Фатеевой знаменитость опубликовала в Instagram.

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На фотографиях Астафьева позировала в бежевом корсете с глубоким декольте и черном нижнем белье. Волосы певицы были собраны в пучок, на лице минимум макияжа.

"Это больше, чем фото. Это история. Пусть каждый видит ее по-своему", - подписала публикации Астафьева.

Поклонники засыпали знаменитость комплиментами.

"Невероятно красиво и эстетично", "у вас такое красивое лицо", "сколько секса в одной женщине", "самая красивая женщина Украины", "эстетическое наслаждение".

Недавно певица Даша Астафьева поделилась с поклонниками откровенными снимками, на которых засветила пышная грудь.