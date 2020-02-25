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вторник, 25 февраля 2020 10:34

Глубокое декольте и голые ягодицы: ню-модель показала пышные формы
11

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Другую эротическую серию снимков Деми Роуз выставила неделей ранее
Фото: instagram.com/demirose/
Другую эротическую серию снимков Деми Роуз выставила неделей ранее
Другую эротическую серию снимков Деми Роуз выставила неделей ранее
Другую эротическую серию снимков Деми Роуз выставила неделей ранее
Другую эротическую серию снимков Деми Роуз выставила неделей ранее

Британская ню-фотомодель 24-летняя Деми Роуз прогулялась по улицам Лос-Анджелеса.

Фотографии с прогулки звезда опубликовала в Іnstagram.

Автор: instagram.com/demirose/
  Осуществляла Деми шопинг или была в качестве модели для демонствации модных новинок, - фотомодель не уточнила
Осуществляла Деми шопинг или была в качестве модели для демонствации модных новинок, - фотомодель не уточнила

В геолокации указано, что место, где позирует модель, - это Родео Драйв Беверли-Хиллз.

"Люблю быть здесь в Лос-Анджелесе @fashionnova", - подписала фото девушка.

Осуществляла Деми шопинг или была в качестве модели для демонстрации модных новинок, фотомодель не уточнила.

Британка на фото имеет чрезвычайно соблазнительный вид. Черный топ с очень глубокой линией декольте возбуждает воображение подписчиков. Округлые бедра обтягивают черные шорты с прозрачными вставками. На плечи накинута джинсовая рваная светло-голубая куртка. Дополняет образ черная сумка-клатч на золотистой цепочке через плечо.

Автор: instagram.com/demirose/
  Осуществляла Деми шопинг или была в качестве модели для демонствации модных новинок, - фотомодель не уточнила
Осуществляла Деми шопинг или была в качестве модели для демонствации модных новинок, - фотомодель не уточнила

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Девушка на фотографиях в разных позах: то смотрит в анфас, то вращается спиной, открывая округлые ягодицы.

Британская ню-фотомодель 24-летняя Деми Роуз на отдыхе позирует на пляже. Девушка опубликовала в Instagram новое фото. Красавица - в красном бикини с рюшами на бюстгальтере и с завязками на плавках. Модель только что вышла из воды, и сразу ее сфотографировали. По телу еще катятся морские капли.

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