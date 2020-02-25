Глубокое декольте и голые ягодицы: ню-модель показала пышные формы

Британская ню-фотомодель 24-летняя Деми Роуз прогулялась по улицам Лос-Анджелеса.
Фотографии с прогулки звезда опубликовала в Іnstagram.
В геолокации указано, что место, где позирует модель, - это Родео Драйв Беверли-Хиллз.
"Люблю быть здесь в Лос-Анджелесе @fashionnova", - подписала фото девушка.
Осуществляла Деми шопинг или была в качестве модели для демонстрации модных новинок, фотомодель не уточнила.
Британка на фото имеет чрезвычайно соблазнительный вид. Черный топ с очень глубокой линией декольте возбуждает воображение подписчиков. Округлые бедра обтягивают черные шорты с прозрачными вставками. На плечи накинута джинсовая рваная светло-голубая куртка. Дополняет образ черная сумка-клатч на золотистой цепочке через плечо.
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Девушка на фотографиях в разных позах: то смотрит в анфас, то вращается спиной, открывая округлые ягодицы.
Британская ню-фотомодель 24-летняя Деми Роуз на отдыхе позирует на пляже. Девушка опубликовала в Instagram новое фото. Красавица - в красном бикини с рюшами на бюстгальтере и с завязками на плавках. Модель только что вышла из воды, и сразу ее сфотографировали. По телу еще катятся морские капли.
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