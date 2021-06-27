Гайтана показала трогательный снимок с дочерью

Украинская певица Гайтана сегодня празднует день рождения своей дочери Сапфир-Николь.
Девочке исполнилось четыре года. По этому случаю звезда опубликовала в Instagram трогательное фото, на котором позировала вместе с дочерью.
На снимке звездная мама с афрокосичками нежно целует именинницу в губы.
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Поклонники были в восторге от снимке и засыпали девочку поздравлениями.
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