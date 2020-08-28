Гайтана откровенно рассказала о прежних отношениях

Бывшие отношения Гайтаны были токсичными. ФОТО: Іnstagram.com/gaitanamusic/

"Однажды я наняла телохранителя. Это был вынужденный шаг. Мне угрожал бывший. После очередного скандала я вызвала милицию, когда он спал. Собрав вещи, навсегда исчезла из его жизни ", - откровенно поделились на своей Instagram странице Гайтана.

Сейчас певица в счастливом браке воспитывает дочь Николь. Однако прежние отношения артистки нанесли ей немало боли.

"Он долго преследовал меня и пытался подловить, когда я возвращалась домой. Звонил каждые 5 минут, кричал в трубку, что любит, не может без меня жить и если я не вернусь, обещал покончить с собой ... Это были токсичные отношения, которые убивали меня ", - призналась Гайтана.

Также певица добавила, что ошибалась каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие.

"Мне понадобились годы, чтобы перестать видеть страшные сны, бояться и снова поверить в себя".

Своим подписчикам Гайтана посоветовала заканчивать отношения, если вас унижают, и начинать новую жизнь.

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О крепких и счастливых отношениях мечтают большинство пар, но в реальности не у всех это получается. Три важные детали, которые помогут создать крепкие отношения рассказал психолог Михаил Лабковский на странице в Instagram. Прежде всего целью отношений должны быть сами отношения. Пара должна создавать их по любви.