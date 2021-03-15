Фреймут посоветовала не фотографироваться с теми, кто "проигрывает на вашем фоне"

 
Ексклюзивы
1/5
Если коротко - говняно - музыкальный критик о песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - музыкальный критик о песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 351
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 2295
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 135
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 495
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2484
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1107
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 522
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2871
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1449
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
1 Просмотров: 20466
Фото
Все фото
5
6
6
4
5
Объявили победителей премии &quot;Грэмми-2021&quot;
Объявили победителей премии "Грэмми-2021"
Звезда &quot;Отчаянных домохозяек&quot; похвасталась подтянутым телом
Звезда "Отчаянных домохозяек" похвасталась подтянутым телом
Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье
Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье
Польская фитнес-модель взволновала аппетитными прелестями
Польская фитнес-модель взволновала аппетитными прелестями
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
Видео
Все видео
Астафьеву госпитализировали с внутренним кровоизлиянием
Астафьеву госпитализировали с внутренним кровоизлиянием
Как прошли первые вокальные бои "Голоса страны"
Как прошли первые вокальные бои "Голоса страны"
Назвали песню года по версии "Грэмми"
Назвали песню года по версии "Грэмми"
Tayanna представила ремикс интимного сингла
Tayanna представила ремикс интимного сингла
Джамала затронула личные темы в новом альбоме "Мы"
Джамала затронула личные темы в новом альбоме "Мы"
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 756
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2655
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 378
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 396
Колонка
14 марта 2021
Просмотров: 603
Бідні родичі
– Засмучуюся, коли вручають дорогі подарунки. Бо треба буде купувати подібні у відповідь, – каже Ірина. З чоловіком торік взяли ...
понедельник, 15 марта 2021 13:36

Фреймут посоветовала не фотографироваться с теми, кто "проигрывает на вашем фоне"

  Комментировать
Фреймут посоветовала не фотографироваться с теми, кто &quot;проигрывает на вашем фоне&quot;
Ольга Фреймут дала советы, каких фотографий нужно избегать. Фото: instagram.com/freimutolia

Ведущая 39-летняя Ольга Фреймут регулярно дает советы по этикету своим подписчикам. На этот раз она рассказала, в каких местах лучше не фотографироваться и каких фотографий надо избегать.

Советами она поделилась в Instagram. Женщина отметила, что лучше не делать селфи.

"Избегайте селфи. Только если вы сама на Говерле и вас некому сфотографировать. Не фотографируйтесь в церкви, во время спектаклей в театре, на похоронах, в некоторых музеях. Также на месте аварий и там, где людям плохо. Если в гостях, спросите разрешения, можно ли выставлять фото с чужого дома", - написала в посте телеведущая.

Она отметила, что лучше не фотографироваться с теми, "кто проигрывает на вашем фоне".

"Например, вы с макияжем, а подруга с поцарапанным носом, или в местах, где очевидна бедность присутствующих и ваша состоятельность", - отметила Фреймут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 самых частых ошибок этикета за столом, которые все повторяют

"Не фотографируйтесь в опасных местах: над пропастью, на крыше, у пасти льва. Рисковать жизнью ради фото - вульгарно. На детских праздниках или других мероприятиях, где работает фотограф, не снимайте все подряд. Наслаждайтесь моментом. Осторожно выставляйте фото у врача или с салонов красоты. Избегайте фотографий, где вам вставляют зубы, вырезают черяк, делают педикюр или депилируют ноги. Прежде чем публиковать фотографию, подумайте, как на нее отреагирует авторитетный человек в вашей жизни", - добавила она.

Украинская телеведущая и участница проекта "Танцы со звездами" Ольга Фреймут показала роскошные апартаменты в Подольском районе Киева. Фреймут проживает там вместе с мужем, гендиректором "Нового канала" и продюсером Владимиром Локотком, а также дочерьми Златой и Евдокией и сыном Валерием.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фреймут посоветовала не фотографироваться с теми, кто "проигрывает на вашем фоне"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
марта

Мужчины могут быть донорами 5 раз в год

В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях

Rolls-Royce основали конструктор и авіатор

Похитили, убили и закопали: осудили убийц украинского журналиста

Первый эскалатор создали для развлечений

Диктатор получил 23 удара кинжалами

Днепр перегородили дамбой рекордных размеров

Самое читаемое
В Чернобыле &quot;оживают&quot; реки - невероятные фото
В Чернобыле "оживают" реки - невероятные фото
4
 Просмотров: 13113
Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье
Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье
6
 1 Просмотров: 10242
&quot;Настю уже паковали в черный мешок&quot; - Анастасии Кочетковой с украинского автобуса нужна срочная помощь
"Настю уже паковали в черный мешок" - Анастасии Кочетковой с украинского автобуса нужна срочная помощь
 Просмотров: 8073
Прощаются с 7-летней девочкой, которую похитили, изнасиловали и задушили
Прощаются с 7-летней девочкой, которую похитили, изнасиловали и задушили
 Просмотров: 7911
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом Просмотров: 7272
Знаменитости
Астафьеву госпитализировали с внутренним кровоизлиянием
Астафьеву госпитализировали с внутренним кровоизлиянием
 Просмотров: 1197
Как прошли первые вокальные бои "Голоса страны"
Как прошли первые вокальные бои "Голоса страны"
 Просмотров: 153
Объявили победителей премии "Грэмми-2021"
Объявили победителей премии "Грэмми-2021"
5
 Просмотров: 198
Назвали песню года по версии "Грэмми"
Назвали песню года по версии "Грэмми"
 Просмотров: 261
Звезда "Отчаянных домохозяек" похвасталась подтянутым телом
Звезда "Отчаянных домохозяек" похвасталась подтянутым телом
6
 Просмотров: 2349
Больше всего комментируют
8
Днепр перегородили дамбой рекордных размеров
6
Зеленского будут выдвигать на второй срок
4
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
3
При каких условиях Зеленский возьмет в союзники Порошенко
1
"Борьбой с олигархами Зеленский отрицает свое существование" - политолог
Голосов: 42733
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть