Фреймут посоветовала не фотографироваться с теми, кто "проигрывает на вашем фоне"

Ольга Фреймут дала советы, каких фотографий нужно избегать. Фото: instagram.com/freimutolia

Ведущая 39-летняя Ольга Фреймут регулярно дает советы по этикету своим подписчикам. На этот раз она рассказала, в каких местах лучше не фотографироваться и каких фотографий надо избегать.

Советами она поделилась в Instagram. Женщина отметила, что лучше не делать селфи.

"Избегайте селфи. Только если вы сама на Говерле и вас некому сфотографировать. Не фотографируйтесь в церкви, во время спектаклей в театре, на похоронах, в некоторых музеях. Также на месте аварий и там, где людям плохо. Если в гостях, спросите разрешения, можно ли выставлять фото с чужого дома", - написала в посте телеведущая.

Она отметила, что лучше не фотографироваться с теми, "кто проигрывает на вашем фоне".

"Например, вы с макияжем, а подруга с поцарапанным носом, или в местах, где очевидна бедность присутствующих и ваша состоятельность", - отметила Фреймут.

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"Не фотографируйтесь в опасных местах: над пропастью, на крыше, у пасти льва. Рисковать жизнью ради фото - вульгарно. На детских праздниках или других мероприятиях, где работает фотограф, не снимайте все подряд. Наслаждайтесь моментом. Осторожно выставляйте фото у врача или с салонов красоты. Избегайте фотографий, где вам вставляют зубы, вырезают черяк, делают педикюр или депилируют ноги. Прежде чем публиковать фотографию, подумайте, как на нее отреагирует авторитетный человек в вашей жизни", - добавила она.

Украинская телеведущая и участница проекта "Танцы со звездами" Ольга Фреймут показала роскошные апартаменты в Подольском районе Киева. Фреймут проживает там вместе с мужем, гендиректором "Нового канала" и продюсером Владимиром Локотком, а также дочерьми Златой и Евдокией и сыном Валерием.