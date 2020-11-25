Фреймут похвасталась шикарной квартирой в центре столицы

Известная украинская телеведущая и участница проекта "Танцы со звездами" Ольга Фреймут показала свои роскошные апартаменты в Подольском районе Киева.

Фреймут проживает там вместе со своим мужем, гендиректором "Нового канала" и продюсером Владимиром Локотком, а также дочерьми Златой и Евдокией и сыном Валерием. Фото ведущая запостила в Instagram.

Фото: instagram.com/freimutolia

"Для меня Интерьер дома – это паспорт человека. Очень тщательно занималась дизайном квартиры на Подоле: чтобы он был "ever green" и похожим на меня, чтобы годы шли ему на пользу и не надо было менять мебель. Разве реставрировать. Я люблю, когда стиль в доме живет с хозяином, взрослеет, стареет..." - написала Фреймут.

Интерьер в квартире выполнен с использованием натуральных материалов в светлых тонах. Недавно ведущая повесила на стену большое панно в виде деревянной карты.

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Фреймут сообщила, что выздоровела от коронавируса. Телеведущая также опубликовала фото негативного ПЦР-теста на наличие Covid-19. "Друзья! Я поборола Covid... даже не верится. Благодарна всем за поддержку. Родным - за любовь и заботу", - написала Фреймут в Instagram.