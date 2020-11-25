 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 576
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 765
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2367
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 702
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1728
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6453
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 738
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 558
Фото
Все фото
6
5
5
8
14
Фреймут похвасталась шикарной квартирой в центре столицы
Фреймут похвасталась шикарной квартирой в центре столицы
Первая леди Зеленская очаровала сеть женственным образом
Первая леди Зеленская очаровала сеть женственным образом
&quot;Речь шла не об покорения столицы, а о хлебе насущном&quot; - телеведущая Мосейчук поделилась воспоминаниями
"Речь шла не об покорения столицы, а о хлебе насущном" - телеведущая Мосейчук поделилась воспоминаниями
В пикантных позах: &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
В пикантных позах: "ангел" Victoria's Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Видео
Все видео
Фильм с Джамалой будет бороться за премию "Грэмми"
Фильм с Джамалой будет бороться за премию "Грэмми"
Миллион просмотров за полсуток: Джей Ло появилась обнаженной на видео
Миллион просмотров за полсуток: Джей Ло появилась обнаженной на видео
На YouTube создали "вечный" видеоклип
На YouTube создали "вечный" видеоклип
Рекорд в TikTok: 16-летняя танцовщица первой набрала 100 млн подписчиков
Рекорд в TikTok: 16-летняя танцовщица первой набрала 100 млн подписчиков
Тарас Тополя, Юлия Санина и Monatik: звезды объединились против домашнего насилия
Тарас Тополя, Юлия Санина и Monatik: звезды объединились против домашнего насилия
Интервью
1/5
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 9
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 297
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 99
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Просмотров: 333
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 153
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 549
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
среда, 25 ноября 2020 16:33

Фреймут похвасталась шикарной квартирой в центре столицы
6

  Комментировать

Известная украинская телеведущая и участница проекта "Танцы со звездами" Ольга Фреймут показала свои роскошные апартаменты в Подольском районе Киева.

Фреймут проживает там вместе со своим мужем, гендиректором "Нового канала" и продюсером Владимиром Локотком, а также дочерьми Златой и Евдокией и сыном Валерием. Фото ведущая запостила в Instagram.

Фото: instagram.com/freimutolia

"Для меня Интерьер дома – это паспорт человека. Очень тщательно занималась дизайном квартиры на Подоле: чтобы он был "ever green" и похожим на меня, чтобы годы шли ему на пользу и не надо было менять мебель. Разве реставрировать. Я люблю, когда стиль в доме живет с хозяином, взрослеет, стареет..." - написала Фреймут.

Интерьер в квартире выполнен с использованием натуральных материалов в светлых тонах. Недавно ведущая повесила на стену большое панно в виде деревянной карты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Она то ли псих, то ли пришелец - Никитюк высказалась о Фреймут

Фреймут сообщила, что выздоровела от коронавируса. Телеведущая также опубликовала фото негативного ПЦР-теста на наличие Covid-19.

"Друзья! Я поборола Covid... даже не верится. Благодарна всем за поддержку. Родным - за любовь и заботу", - написала Фреймут в Instagram.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фреймут похвасталась шикарной квартирой в центре столицы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Cadillac сделал революцию в мире автомобильного дизайна

Научил мыть руки и делать наркоз - чем обогатил медицину Николай Пирогов

После "Телохранителя" Уитни Хьюстон полгода не снимала пижаму

С конвейера сошел последний Pontiac

Родился создатель 1-го автомобиля

Родился диктатор, который вывел страну в экономические лидеры

Языковеда приговорили к ссылке

Украинский режиссер смог обмануть Сталина

Деньги УПА использовали в Беларуси и 12 областях Украины

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Открыли музей уникальной семьи предпринимателей

Дипломата считали шпионом

Расстреляли художника Николая Ивасюка

Город пришел в упадок после регулярных землетрясений

Самое читаемое
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
10
 Просмотров: 23598
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 4 Просмотров: 12897
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 12240
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 8397
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 6958
Знаменитости
Первая леди Зеленская очаровала сеть женственным образом
Первая леди Зеленская очаровала сеть женственным образом
5
 Просмотров: 405
"Речь шла не об покорения столицы, а о хлебе насущном" - телеведущая Мосейчук поделилась воспоминаниями
"Речь шла не об покорения столицы, а о хлебе насущном" - телеведущая Мосейчук поделилась воспоминаниями
5
 Просмотров: 207
В пикантных позах: "ангел" Victoria's Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
В пикантных позах: "ангел" Victoria's Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
8
 Просмотров: 2259
Фильм с Джамалой будет бороться за премию "Грэмми"
Фильм с Джамалой будет бороться за премию "Грэмми"
 Просмотров: 63
Самый сексуальный мужчина планеты будет продавать интимные фото ради благотворительности
Самый сексуальный мужчина планеты будет продавать интимные фото ради благотворительности Просмотров: 234
Больше всего комментируют
11
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
4
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
2
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
2
Наша стратегия - вводить в заблуждение - Юрий Бутусов
Голосов: 41933
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть