Евгений Кот рассекретил, где и сколько заработал больше всего

Хореограф Евгений Кот признался, где заработал самый большой гонорар и о чем сейчас мечтает.
Танцовщик рассказал, что однажды танцевал выпивший. Об этом он рассказал в программе "33 за 3".
"Однажды мы выпивали. Мы не должны были тогда работать, выпили немного пива. Это было плохо", - рассказал Кот.
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Судья "Україна має талант" рассекретил, что самый большой гонорар заработал за границей.
"Это были корпоративы за границей. Несколько тысяч долларов за выступление", - говорит артист.
Хореограф добавил, что сейчас больше всего мечтает о ребенке.
Хореограф Евгений Кот с любимой Натальей Татаринцевой отдыхал на Мальдивах. Оттуда пара делилась страстными фотографиями и видео. На одном кадре в Instagram супруги позируют у бассейна. Татаринцева соблазнительно задрала ногу на экс-участника "Танців із зірками".
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