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пятница, 18 февраля 2022 14:23

Евгений Кот рассекретил, где и сколько заработал больше всего
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Хореограф Евгений Кот признался, где заработал самый большой гонорар и о чем сейчас мечтает.

Танцовщик рассказал, что однажды танцевал выпивший. Об этом он рассказал в программе "33 за 3".

"Однажды мы выпивали. Мы не должны были тогда работать, выпили немного пива. Это было плохо", - рассказал Кот.

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Евгений Кот рассказал, где заработал самый большой гонорар
Фото: instagram.com/kot_jenya
Евгений Кот рассказал, где заработал самый большой гонорар
Евгений Кот рассказал, где заработал самый большой гонорар
Евгений Кот рассказал, где заработал самый большой гонорар
Евгений Кот рассказал, где заработал самый большой гонорар

Судья "Україна має талант" рассекретил, что самый большой гонорар заработал за границей.

"Это были корпоративы за границей. Несколько тысяч долларов за выступление", - говорит артист.

Хореограф добавил, что сейчас больше всего мечтает о ребенке.

Хореограф Евгений Кот с любимой Натальей Татаринцевой отдыхал на Мальдивах. Оттуда пара делилась страстными фотографиями и видео. На одном кадре в Instagram супруги позируют у бассейна. Татаринцева соблазнительно задрала ногу на экс-участника "Танців із зірками".

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