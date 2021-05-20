"Это навсегда" Леся Никитюк засветилась с главным "холостяком"

Похоже украинская телеведущая Леся Никитюк прекрасно провела время в компании главного "холостяка" Украины Михаила Заливака. Это заметно с фотографий, которые Леся разместила на своей странице в Instagram.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk Леся Никитюк и Михаил Заливако прекрасно провели время в одном из киевских гольф-клубов

Судя по геотегу, Никитюк и Заливако встретились в одном из киевских гольф-клубов.

"Розочка от холостяка Заливака - это лишь приглашение на свидание. Бокал игристого - это навсегда", - с юмором подписала фото Леся.

Читатели не остались равнодушными к посту и оставили множество комментариев:

"Красивая пара могла бы быть", "Леся, надо брать", "Как подходите друг другу!"

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Украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает обольщать эротическими фото. Она показала в Instagram снимок, на котором позирует посреди моря в белом смежном купальнике и соломенной шляпе.