"Взяла крем от Ким Кардашьян" - Никитюк в купальнике выпятила на камеру пышные ягодицы

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает в Турции вместе со своим подружками, продолжает обольщать эротическими фото.
Она показала в Instagram снимок, на котором позирует посреди моря в белом смежном купальнике и соломенной шляпе. При этом Леся повернулась к камере боком и выставила свои сочные ягодицы.
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"Good morning, мои птички. На ночь намазалась кремом от Ким Кардашьян и посмотрите! У вас было такое?" - написала Никитюк.
"Очень питательный крем", "Даже вода всколыхнулась от возбуждения и безумной красоты", "У меня такое от шоколада", - написали под фото поклонники.
Ведущая 33-летняя Леся Никитюк полетела в турецкий Кемер на девичник, который организовала подруге.
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