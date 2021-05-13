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четверг, 13 мая 2021 07:52

"Взяла крем от Ким Кардашьян" - Никитюк в купальнике выпятила на камеру пышные ягодицы

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Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает в Турции вместе со своим подружками, продолжает обольщать эротическими фото.

Она показала в Instagram снимок, на котором позирует посреди моря в белом смежном купальнике и соломенной шляпе. При этом Леся повернулась к камере боком и выставила свои сочные ягодицы.

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"Good morning, мои птички. На ночь намазалась кремом от Ким Кардашьян и посмотрите! У вас было такое?" - написала Никитюк.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk
  Украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает обольщать эротическими фото
Украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает обольщать эротическими фото

"Очень питательный крем", "Даже вода всколыхнулась от возбуждения и безумной красоты", "У меня такое от шоколада", - написали под фото поклонники.

Ведущая 33-летняя Леся Никитюк полетела в турецкий Кемер на девичник, который организовала подруге.

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